Mistrovi se tak povedlo naladit na úterní odvetu osmifinále Ligy mistrů v Bandirmě, ve které bude usilovat o historický úspěch v podobě postupu mezi osm nejlepších celků elitní klubové soutěže pod hlavičkou FIBA.

„Víme, že Olomoucko hraje chytře a hodně ofenzivně a snažili jsme se na to zaměřit. Na chvíli jsme na to zaměřili a dovolili jsme soupeři se vrátit do zápasu. Ale zareagovali jsme na to velmi dobře a dovedli jsme to k vítěznému konci,“ nbyl spokojený trenér Nymburka Oren Amiel.

„My jsme se snažili, ale po těch změnách to pro nás ještě bylo moc. Nymburk trestal všechny naše chyby. Ve druhém poločase jsme měli příliš mnoho ztrát a to proti týmům, jako je Nymburk, prostě nejde,“ uznal Predrag Benaček, trenér Olomoucka.

„Kdybychom pokaždé vyhrávali o třicet bodů, tak by nám to nepomohlo. Takže je dobře, když nás soupeři donutí hrát až do konce jako Olomoucko. Měli jsme dobrý začátek, pak se Olomoucko chytlo těžkými střelami, dotáhlo se a domácí si zaslouží pochvalu za to, jak bojovali až do konce,“ hodnotil utkání nymburský basketbalista Vojtěch Hruban.

Olomoucko – Nymburk 73:90

Nejvíce bodů: Váňa 17, Shelton 16, Palyza 13, Arrington 11 – Hruban 16, Dixon a Hankins po 13, Booker a Benda po 8, Peterka a Pumprla po 7, Kříž a Rogič po 5, Dalton 4, Šafarčík a Tůma po 2. Fauly: 16:22. TH: 29/22 – 17/13. Trojky: 7:9. Doskoky: 43:38. Hráč utkání: Dixon (Nymburk).

David Šváb