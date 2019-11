Do utkání Nymburk nastoupili ještě dobře a vedl v první čtvrtině o devět bodů, o což se zasloužil zejména Jaromír Bohačík. Jenže postupně Svitavy dokázaly hru vyrovnat a ve druhé čtvrtině se dokonce na chvíli ujaly vedení.

Svitavy zejména dokázaly držet s obhájcem titulu krok na doskoku a nepouštět ho k útočným doskokům. Jenže do druhé půle vplul jako velká voda domácí pivot Zach Hankins, který dominoval pod oběma koši. Nymburk získal dvouciferné vedení. Hosté se ještě na chvíli zmátořili a snížili na 59:53, následovala však domácí šňůra 10:0 a o vítězi bylo jasno.

„Nezačali jsme dobře. Soupeř dal do hry hodně energie, my tolik ne, ale to se dalo čekat při našem programu. Ve druhé půli jsme se však zvedli. Zatlačili jsme na ně v obraně, z čehož jsme měli rychlé protiútoky, otevřené střely a to změnilo průběh utkání. Svitavy tu odehrály dobrý zápas, ukázaly nám, že se musíme snažit, abychom vyhráli. Museli jsme zabrat a v tu chvíli byl pro nás hodně důležitý Zach Hankins,“ řekl k zápasu Ivan Almeida, hráč Nymburka.

Nejvíce bodů: Hankins 14, Hruban a Bohačík po 12, Peterka 9, Almeida a Šafarčík po 8 – Crandall 20, Dodd a Puršl po 10, Slezák 8.

David Šváb