/FOTO/ Basketbalisté Nymburka ve druhém utkání čtvrtfinále play off Kooperativa NBL nenavázali na velmi dobrý první zápas a dovolili USK Praha srovnat sérii na 1:1 na zápasy. Pražané předvedli výrazně lepší výkon a v koncovce otočili zápas na konečných 86:83. Nymburk prohrál s USK teprve podruhé od roku 2003. Hosty podržel 22 body nejlepší střelec sezony Shawn Pipes, nejlepším střelcem Nymburka byl s 19 body Jimmy Boeheim.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - USK Praha (83:86) | Foto: Tomáš Laš

Zatímco první zápas byl jasně v režii Nymburka, tentokráte to byli Pražané, kdo měl navrch. Domácí se nedostávali k rychlé hře a nebyli v takovém tempu a rytmu. I proto, že hra byla často kouskovaná diskuzemi s rozhodčími. To hrálo do karet USK, který oproti prvnímu zápasu přitvrdil a vyrovnal se nymburské agresivitě.

Domácím ani tolik nevycházela střelba a Pražané si drželi mírný náskok. Až v závěru třetí čtvrtiny se Nymburk probral, konečně chytil rytmus a ze stavu 47:53 otočil skóre na 67:60. Výrazně k tomu pomohl Jimmy Boeheim, který dal 9 bodů v řadě.

Náskok Nymburka dokonce pět minut před koncem narostl na deset bodů, ale koncovku domácí nezvládli, když v posledních čtyřech minutách už dali jen jeden koš. USK ucítil šanci a Patrick Samoura s Ondřejem Švecem svými nájezdy skóre otočili. Nymburk se ještě snažil o vyrovnání, ale trojky Ondřeje Sehnala nebyly úspěšné.

„Bylo vidět, že tým USK přijel s větší energií, nasazením a vůlí. Hrál jako tým. Aktivně v obraně i v útoku. Nenechali se zatlačit jako v neděli, naopak přitlačili nás. A nás to rozhodilo a začali jsme přemýšlet o soubojích a přestali jsme hrát to, co jsme byli schopni hrát v neděli. Být rychlejší a mít lepší rozhodnutí. USK bylo lepší a výhru si zasloužilo, i když v těchto koncovkách může vyhrát kdokoli. Oni byli víc jako tým. V koncovce jsme začali víc přemýšlet o tom, aby si jejich američtí hráči udělali pátý faul a nehráli jsme naší hru, která nám přinesla vedení. Dostávali jsme se do těžkých střel s klaksonem. Do toho přišly i chyby v obraně, dovolili jsme jim dát koš s faulem. Byli jsme na ně občas zbytečně nalepeni a měli jsme je nechat víc střílet z dálky,“ hledal příčiny porážky trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

„Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Vypadalo to na hřišti, že soupeř hraje s mnohem větší energií a trestal naše chyby v obraně. Změnili trochu věci v útoku, které jim nevycházely, a nám chyběla slabá strana, kam shazovali míče na jejich pivoty. Dali z toho skoro dvacet jednoduchých bodů, když byli sami pod košem. Ve druhém poločase, když jsme nad nimi měli navrch, jsme poslední tři a půl minuty nebyli schopní dát koš nebo maximálně jeden. A s tím se nedá vyhrát,“ uvedl Petr Benda, zkušený basketbalista Nymburka.

„Výhru jsme si zasloužili a je to pro nás velký úspěch. Náš tým celou sezonu ukazuje obrovskou odolnost. V neděli jsme prohráli o čtyřicet bodů, ale nepoložilo nás to a zvedli jsme se k výhře. Tihle hráči jsou opravdu odolní,” těšilo Francesca Tabelliniho, trenéra USK. „Porazit tým, který je větší, zkušenější, atletičtější a který má více hráčů, je opravdu velký úspěch. My se hlavně snažili vrátit do naší hry systém, protože v prvním zápase jsme po dlouhé době čelili tak dobré obraně a byli jsme z toho trochu v šoku,” přidal kouč hostí

„Největší změna byla v tom, že jsme do zápasu vstoupili agresivně a odhodlaní vyhrát. Je rozdíl hrát v A2 a pak proti Nymburku. V prvním zápase jsme ještě nebyli zvyklí na tu jejich obranu a bylo to od nás špatné. Teď už jsme byli lépe připraveni, ukázali jsme si něco na tréninku a bylo to mnohem lepší,” řekl Filip Petružela, hráč USK.

Nymburk - USK Praha 83:86 (26:26, 12:13, 29:21, 16:26)

Nejvíce bodů: Boeheim 19, Gilyard 14, Benda 12, Lockett 11, , Rylich 8, Autrey a Sehnal po 7, Watson 3, Kovář 2 - Pipes 22, Petružela 14, Švec a Vyroubal po 10. Fauly: 26:21. TH: 25/16 - 28/20. Trojky: 9:4. Doskoky: 40:36. Ztráty: 16:13. Zisky: 5:7. Asistence: 20:14. Stav série: 1:1.

David Šváb