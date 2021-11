Souboj mistra s nováčkem slibuje zajímavou ofenzivní podívanou. Nymburk má nejlepší útok v soutěži a GBA naopak nejhorší obranu. V posledním kole ale Jihočeši dokázali zaskočit Pardubice a zdolat je 92:90, což pro ně byla první výhra v sezoně.

Slabinou GBA je střelba z dálky, když mají úspěšnost jen 25 procent. Naopak Nymburk je s úspěšností 40 procent nejlepší. Klíčovou postavou GBA je americké křídlo Torin Dorn, který je s průměrem 23 bodů na zápas nejlepším střelcem soutěže. K tomu má i 6,9 doskoků (14. místo) a 4,6 asistence (14. místo).

Za Nymburk už by mohl nastoupit reprezentant Martin Kříž, který je po květnové operaci v plném tréninku. Mimo hru je tak už jen rozehrávač Sterling Gibbs.

Nymburk vyhrál všech sedmnáct vzájemných zápasů, přičemž nejmenší rozdíl ve skóre byl třináct bodů. Oba celky se naposledy utkaly v poháru v lednu 2020, kdy Nymburk vyhrál 118:66. Úřadující šampion nyní drží šňůru 42 ligových výher v řadě. Doma prohrál naposledy v roce 2010 a od té doby vyhrál doma 219 utkání.

Pro diváky bude připravena poločasová soutěž o tiskárnu. Zápasový bulletin bude připravený v tištěné i rozšířené elektronické verzi, který bude k dispozici před QR kód v hale.

Pro vstup do haly je třeba prokázat se bezinfekčností. To znamená mít negativní PCR ne starší než 3 dny, negativní antigenní test ne starší 24 hodin, potvrzení o očkování – nejméně 14 dní od poslední dávky nebo lékařské potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Rovněž je třeba mít v hale neustále nasazený respirátor.

„Pro nás je každý zápas důležitý, bez ohledu jestli hrajeme Ligu mistrů, s USK o čelo tabulky a nebo s posledním. Jindřichův Hradec ukázal proti Pardubicím, že nikoho nelze podceňovat. Mají mladý tým, který se bude chtít ukázat. My se opět soustředíme především na naší hru,“ řekl před středečním zápasem nymburský trenér Aleksander Sekulič.

„GBA se do KNBL dostalo po právu, ale měl jsem od nich větší očekávání. Zatím mají jen tu poslední výhru nad Pardubicemi, která byla docela překvapivá. Ale co jsem se díval, tak si zasloužili vyhrát,” přidal svůj postřeh Filip Kábrt, hráč Nymburka. „Mají hodně mladých hráčů a budou se snažit hrát hodně agresivně a budou hodně běhat. Mají to hodně postavené na výchově mladých zahraničních hráčů, které chtějí dostat někam do Evropy nebo Ameriky. To je jejich cíl, kterému dávají přednost před týmovými výsledky. Ale to neznamená, že se nebudou snažit vyhrát a že nám to dají zadarmo. Rozhodně je nesmíme podcenit,“ zvedl varovný prst Kábrt.

David Šváb