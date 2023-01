Nymburk si v první půli pomohl trojkami, když trefil devět z úvodních třinácti pokusů. Zejména Petr Benda byl v první půli neomylný a trefil tři ze tří. Další dvě připojil František Váňa. V závěru poločasu tak hosté odskočili na deset bodů, ale pak přišly chyby a USK se ještě do poločasu dotáhl.

I po změně stran si Nymburk dlouho udržoval mírný náskok, když se k Bendovi a Sehnalovi přidal v útoku také Eric Lockett. Jenže trojky se Nymburku přestaly dařit a oba celky se nadřely na každý bod.

V závěru třetí čtvrtiny podržel USK Patrick Samoura, který sedmi body stáhl osmibodové vedení Nymburka na jediný bod. A šest minut před koncem dal šest bodů v řadě Okauru a otočil vedení na stranu USK 75:74. Pak ale nymburská obrana soupeři dlouho nedovolila skórovat, naopak Petr Benda trefil důležitou střelu a ještě důležitější byla trojka Františka Rylicha na 79:75.

Trojka Samoury sice koncovku zdramatizovala, ale pět bodů Natea Watsona mělo být rozhodujících. Ovšem nymburk pak udělal zbytečné chyby. Nejprve špatně rozehrál z autu a ztratil míč. Pak Dávid Novák fauloval Dalibora Vlka při pokusu za tři body a opět to bylo jen o bod. Chladnou hlavu ale zachoval Lockett a trestnými hody zápas rozhodl. USK se ještě snažilo o vyrovnání, když Okauru v posledních vteřinách přesprintoval celé hřiště, ale jeho střelecký pokus košem neskončil.

„Bylo to utkání, na jaké jsou tu teď na USK zvyklí. Tedy vyrovnané s dramatickou koncovkou, ale se šťastnějším koncem pro hosty. Ale dovolím si říci, že jsme si to štěstí v koncovce zasloužili, protože jsme většinu zápasu byli ve vedení. I když to opět od nás bylo nahoru – dolů,“ konstatoval po utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Dvakrát jsme vedli o deset, ale chyběl nám větší klid, abychom to zvládli lépe. Koncovky bychom měli zvládat lépe a ne odevzdávat míče do rukou soupeře. Ale zase se máme z čeho poučit a snad to příště bude lepší,“ věří Sokolovský.

„Bylo to pro mě speciální utkání, protože Folimanka je pro mě druhý domov a poprvé jsem tu hrál jako soupeř. Takže jsem se hlavně snažil celý zápas držet emoce na uzdě, protože jich bylo spoustu. Hned po příjezdu bylo divné jít do šatny hostů,” vyznal se nymburský basketbalista Ondřej Sehnal. „Hráči USK odehráli výborný zápas a přesně takovým výkonem by se měli prezentovat. Rychlý, běhavý, agresivní basketbal, k tomu výborné výkony Pipese a Okaurua, které bylo těžké zastavovat, zvláště když se k nim přidali i Patrick Samoura a David Böhm. Od začátku druhé čtvrtiny jsme měli zápas mírně pod kontrolou, bohužel se nám nedaří zápasy rozhodnout dříve a dovolíme soupeři se vrátit do zápasu. To musíme zlepšit. Na konci jsme to naštěstí ukopali, i když to nebylo podle našich představ,“ hodnotil utkání Sehnal.

USK Praha - Nymburk 85:87 (25:26, 25:26, 13:14, 22:21)

Nejvíce bodů: Okauru 26, Pipes 15, Samoura 13 - Lockett 17, Benda a Sehnal po 16, Palyza 11, Rylich a Watson po 9, Váňa 6, Kříž 2, Tůma 1, Novák a Kovář po 0. Fauly: 22:23. TH: 23/15 - 20/13. Trojky: 8:12. Doskoky: 28:37. Ztráty: 14:19. Zisky: 12:7. Asistence: 15:15.

