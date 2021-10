Basketbalisté Nymburka se v 9. kole Kooperativa NBL představí doma proti Královským sokolům. Budou se snažit rozšířit svou sbírku 40 ligových výher v řadě a zároveň se budou chtít co nejlépe naladit na úterní domácí zápas Ligy mistrů s Igokeou. Utkání s Hradcem začíná v sobotu od 17 hodin v hale Sportovního centra.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Ostrava - Nymburk (75:101) | Foto: Foto: David Šváb

Nymburk jde do zápasu už i s Jakubem Tůmou, který dobře reaguje na léčbu nedávno diagnostikované roztroušené sklerózy, a už může znovu do zátěže. Do hry by tak naskočil po měsíci. Mimo ještě zůstává Martin Kříž, který však po operaci kolena už trénuje s týmem. Zraněný je také rozehrávač Sterling Gibbs.