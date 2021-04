„Sassari je velmi silný tým s mnoha zbraněmi, ale nám vyšel plán,“ hlesl po utkání trenér nymburského mužstva Oren Amiel.

Jeho týmu se podařilo ustrážit obra pod košem. „Nepamatuji si, kdy Miro Bilan dal tak málo bodů, za to je třeba ocenit naše hráče. I přes všechny možné nástrahy jsme opět našli cestu jak vyhrát,“ pochvaloval si kouč.

Radost měl také z už jasného postupu mezi nejlepších celků soutěže. „Podruhé za sebou jsme ve Final 8 a to v konkurenci týmů z Německa, Itálie, Turecka je opravdu skvělý úspěch pro náš klub. Za to si hráči zaslouží velké uznání. Jen je škoda, že u toho nemohou být naši fanoušci. Ale hrajeme to pro ně, i když to musí sledovat jen z domovů. Práce pro nás ale nekončí, ještě se hraje o první místo a o to se porveme ve čtvrtek,“ přidal Amiel.

Nymburk od úvodních minut dokazoval, že nepřijel jako jasný postupující jen na výlet. Hrál opravdu výborně. „Byl to od nás povedený zápas. Sassari je dobrý tým, ale my přidali další vítězství. Ještě nám jedno utkání zbývá a pokusíme se v něm také uspět. Moc se na ten zápas proti dalšímu účastníkovi Final 8 těšíme. Tentokrát jsme hráli dobře, správně jsme posouvali míč a hráli tak, jak jsme chtěli,“ komentoval utkání autor sedmnácti nymburských bodů Hayden Dalton.

V roli rozehrávače se parádně chytil mladý Jakub Tůma. Rozjel kanonádu hostujícího mužstva, navíc zatížil konto soupeře třinácti body. Skvěle tak zastoupil zraněného Obsasohana. „Zápas byl po prohře v minulém zápase malou pečetí na postup, větší pečeť našemu postupu mezi posledních osm týmů ale můžeme dát už za dva dny v Nymburce. Díky tomuto vítězství můžeme nejen oplatit prohru v Zaragoze, ale také získat krásné první místo ve skupině,“ plánuje mladičký rozehrávač Nymburka.

Mužstvo právě on na začátku nastartoval k vítězství dvěma trojkami. „Jsem moc rád, že mi vyšel úvod utkání. Nastříleno mám a jeden zápas už to přijít muselo. Možná to bylo trochu štěstí, že jsem měl na začátku dvě střely a obě jsem proměnil. V každém případě mě to dost nakoplo,“ těší Jakuba Tůmu. „Malinko mě mrzí, že se jsem nedal všechny šestky, protože to maximum mohlo být ještě vyšší,“ našel přece jen vadu na kráse nymburský basketbalista.

Zápas s italským Sassari byl pro Nymburk příjemným potvrzením postupu mezi nejlepších osm týmů BCL. „Po minulém utkání v Zaragoze jsme sice postoupili, ale prohráli jsme a ani výkon nebyl úplně nejlepší. Je fajn, že jsme na Sardinii vyhráli vysokým rozdílem i přes absence, které máme,“ radoval se z vítězství nymburský hráč Petr Šafarčík.

Nymburk se obával odvety a především ostrého začátku zápasu. Jenže český tým soupeře naprosto vykolejil a sám nabral směr vítězství. „Obavy z odplaty jsme neměli. Trenéři nás upozorňovali, že soupeř zvládá velice dobře začátky utkání, ale my jsme na jejich zahájení byli připravení. Je potřeba všechny kluky pochválit, protože náš start byl opravdu vynikající. Šlapalo to v obraně, v útoku jsme si půjčili míč. No a Kuba Tůma už jenom slízl smetanu (smích). Byli jsme všichni rádi, že to Kuba konečně prorazil. Na střelách z rohu s ním pracuji, jak jen to jde. Bylo vidět, že se něco přiučil (smích). V každém případě začátek utkání proti Dinamu byl velice důležitý,“ upozorňoval se smíchem Šafarčík.

Po zranění se dostal Šafarčík do výborné formy a to zcela potvrdil úterním výkonem. „Ano, možná to byl můj nejlepší zápas, minutáž byla velká. Jsem rád, že jsem se šance chopil, protože tohle jsem po dlouhém zranění potřeboval. Pracuji na tréninku, jak nejlépe umím a šance přišla,“ ocenil Šafarčík. „Konec utkání byl možná trochu vyhrocený, ale čekal jsem to horší. Kromě pošťouchnutí Martina Kříže a Kuby Tůmy se vlastně nic nestalo,“ dodal s klidem šestadvacetiletý hráč s číslem 94 na dresu.

David Šváb

VLadimír Malinovský