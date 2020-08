Do přípravy se pochopitelně zapojí i šestnáctinásobný vítěz ligy Nymburk, kterému sedmnáctý titul v řadě sebralo rozhodnutí vedení soutěže, byť jeho cesta minulou nedokončenou sezonou byla stejně spanilá jako rok před tím. Zůstal mu jen „titul“ Vítěz základní části.

Do tréninků se vrhnou hráči Nymburka jako jedni z posledních tento čtvrtek večer. To však není nic neobvyklého, každoročně startují Polabané o několik dní až týdnů později než zbytek pelotonu. „Sezona je pro hráče Nymburka vždy dlouhá a náročná a není důvod nic měnit na systému prověřeném několika posledními roky,“ poznamenal k termínu nástupu trenér Oren Amiel.

Ten, poprvé za své působení v nymburském klubu, letní měsíce trávil v Česku.

I když oficiální klubová příprava započne 6. srpna, žádný z hráčů se nedovolí přijít na sraz po několika týdnech nicnedělání. „Kdybych se zastavil, tak se už nerozběhnu,“ poznamenal Petr Benda a smál se od ucha k uchu. Kdo ho zná, ví, že nelže. Je to profík každým coulem, který nikdy a nic nepodcení. V poloindividuální přípravě jsou další hráči. Například Luboš Kovář, nová nymburská akvizice, se připravuje v tréninkové skupině kondičního trenéra Akademie Robina Švarce. Parťáky mu byli a jsou František Rylich, Rosťa Jirák, Martin Studnický a také někteří hráči, kteří budou startovat za Basketbal Polabí v první lize. Ostatní se zpravidla připravovali sami. „Každý hráč dostal ode mne individuální plán přípravy, který zabezpečí dobrou startovní pozici do další náročné sezony,“ řekl kondiční kouč Ricardas „Rička“ Reimaris.

Tým úřadujícího mistra doznal poměrně velkých změn a do přípravy nastoupí v okleštěné sestavě. Částečně se rozpadla česká osa týmu. Chybět bude Jaromír Bohačík, vyhlášený v anketě Basketbalista roku na druhém místě. Ten dal přednost svému druhému zahraničnímu angažmá a odešel do Štrasburku. Také Martin Peterka bude hájit barvy zahraničního klubu, vybral si německý Braunschweig. V týmu není ani Pavel Pumprla, u něhož však není vyloučeno, že mu bude smlouva ještě nabídnuta. Proběhla i obvyklá obměna zahraničních hráčů. Vracet se bude Hayden Dalton, naopak Zach Hankins (nyní Maccabi Rishon), Roko Rogič (nyní MBC Weissenfels) a Deishuan Booker (nyní Anwil Wloclawek) už na soupisce nebudou.

Z minulé sezony pokračují Petr Benda, Jakub Tůma, František Rylich, Vojtěch Hruban, Petr Šafarčík a Martin Kříž. Tři posledně jmenovaní budou absentovat v prvních dnech kvůli reprezentačnímu soustředění. Do přípravy se s nimi zapojí ještě Martin Studnický s Rosťou Jirákem a také jediný zahraniční hráč Luka Rupnik, který přiletí ze Slovinska v úterý. Nad příletem Daltona z USA se stále vznáší otazník. Snad se podaří vyjednat podmínky, za kterých by mohli zámořští hráči do Česka přicestovat.

Tomáš Laš