Už v neděli mohou slavit osmnáctý postup do finále Národní basketbalové ligy v řadě. V semifinálové sérii vedou basketbalisté Nymburka nad Brnem 2:0 na zápasy a na hřišti soupeře si mohou připsat rozhodující třetí vítězství. Zápas se hraje od 18:20 hodin v přímém přenosu ČT Sport.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - Brno (99:74) | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Očekávám, že to bude probíhat podobně jako první dva zápasy. Brno je po dlouhé době v play off a je nadržené. Takže jsou tam emoce, ale to se dá v play off očekávat pro takové zápasy to hrajeme,” uvedl před zápasem Petr Šafarčík, hráč Nymburka. „Nesmíme se nechat nějak unést tou situací, ale zas tam nemůžeme pobíhat jako leklé ryby. Musíme to správně vyhecovat, pak je to i ku prospěchu. My tam jedeme určitě vyhrát a sérii ukončit už v neděli, ať se můžeme v klidu připravovat na finále,“ přidal Šafarčík.