Foto: Mladé sadské Vosy neokusily hořkost porážky a postupují do extraligy

Basketbalové Vosy ze Sadské odehrály poslední dva zápasy žákovské ligy. Se Slovankou to by tradičně velmi vyrovnaný zápas, který nakonec i s trochou štěstí vyhrály sadské holky v prodloužení. V posledním zápase tohoto roku Vosy porazily Lvice z Litoměřic. Mladé sadské basketbalistky kategorie U14 ukončily polovinu soutěže bez porážky a z prvního místa postupují do extraligy.

Z basketbalového utkání ligy mladších žákyň Sadská - Litoměřice (68:49) | Foto: Miloš Plaček