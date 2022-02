Loni bronzový Kolín je nyní v tabulce šestý s vyrovnanou bilancí 13 výher a 13 porážek. Z posledních pěti utkání sice vyhrál jediné, ale zejména díky své silné ofenzivě je nevyzpytatelným soupeřem. V útoku jde o třetí nejlepší tým soutěže s průměrem 88,2 bodů na zápas. Nymburk dává v průměru o 10 bodů více a zápas tak slibuje atraktivní basketbal.

„Je to už dlouho, co jsme s nimi hráli naposled. Kolín má poslední dva roky dobrý tým, jsou pohromadě, znají se. Mají oporu v Adamovi Čížovi, který tým dobře řídí. Teď hraje dobře Petráš, který hraje zády ke koši. V tom je hodně silný. Mají jednoduchý systém, nehrají nic složitého, ale funguje jim to,“ vypíchl silné stránky protivníka nymburský hráč Petr Benda. „I když se může zdát, že poslední dobou nejsou v takové formě, tak je nelze podcenit. Museli se také potýkat s karanténou a různými problémy, tak jsem sám zvědavý, jak se dokáží připravit na play off. My také ještě nemáme úplně play off formu, nedokážeme ukončit zápas, ve kterém už máme dvouciferný náskok. Na tom musíme zapracovat. Určitě to nebude snadný zápas, ale věřím, že ho zvládneme,“ je přesvědčený Benda.

Klíčovou postavou Kolína je kapitán Adam Číž, který je s průměrem 19,3 bodů pátým nejlepším střelcem soutěže a se 7,2 asistencemi nejlepším nahrávačem. Poslední dobou nabral velmi dobrou formu také slovenský reprezentační pivot Jakub Petráš. Nejsilnější zbraní Kolína jsou ale trojky, kterých dává v průměru 11 na zápas, což je nejvíce z celé soutěže. A to s třetí nejlepší úspěšností 35,2 procent.

„Už v našem prvním vzájemném utkání Kolín ukázal, že ho nelze podceňovat. Hru mají založenou na střelbě z dálky, a když se trefují, jsou nebezpečným protivníkem pro každého. Proto se musíme maximálně soustředit na zápas a zvládnout ho před reprezentační pauzou,“ plánuje si Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„Nymburk je doposavad jasným vládcem naší soutěže, ale už ne tak dominantním. Na domácí palubovce se tak ze všech sil vynasnažíme předvést dobrý výkon a několikanásobného mistra Kooperativa NBL potrápit,“ uvedl kolínský asistent Filip Rytina.

David Šváb