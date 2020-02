Nejužitečnějším hráče vítězů byl Deishuan Booker, který nasbíral sedm bodů, šest doskoků a deset asistencí. Zajímavá čísla měl i děčínský Ondřej Šiška, který s třinácti body, sedmi doskoky, deseti asistencemi a devíti získanými fauly sahal po triple double.

„Přijeli jsme a vyhráli. To je vše,“ hlesl ihned po zápase kouč vítězů Oren Amiel.

Hosté se v prvním poločase zase trochu trápili, ale pak nenechali nikoho na pochybách. „První poločas jsme odehráli špatně, nedařilo se nám v obraně, naopak Děčín hrál velmi dobře. Naštěstí jsme v poločase vylepšili obranu, proměnili jsme nějaké střely a šli jsme přes ně. Nakonec jsme zápas v klidu vyhráli a jsme za to rádi, protože tady se nikdy nehraje dobře,“ uvědomil si „Martin Peterka, hráč Nymburka.

„My jsme odbojovali celých čtyřicet minut a některé pasáže se nám povedly více než soupeři, takže věřím, že jsme se zas o kousek více přiblížili našemu nejlepšímu týmu tady v lize. Teď se musíme dál připravovat na další zápas, teď nás čeká důležitý v Olomouci,“ vyprávěl domácí trenér Tomáš Grepl.

Pro nymburské košíkáře ale tento týden rozhodně nekončí. Čeká je totiž v hale plzeňské Lokomotivy vyvrcholení Českého poháru. A tam budou opět v roli jasného favorita. „V této soutěži mohu získat první českou medaili, tak kdo by se netěšil,“ usmívá se nymburský borec Deishuan Booker, který hraje v Česku poprvé. „Pohárovými utkáními jsme zatím procházeli hravě, ale je mi jasné, že na turnaj se všichni naši soupeři připraví dobře a že to budou náročnější zápasy než v lize. Všichni vědí, že každá chyba může mít osudové následky. My jedeme do Plzně pro dvě výhry a pro zlato,“ má jasno Booker.

V pátek se hrají semifinálové duely. Nymburk se od 19 hodin postaví týmu Svitav, ještě dříve v 16 hodin odstartuje zápas USK Praha – Opava. Souboj o třetí příčku začne v sobotu v 15 hodin, finále je na programu v 18.15 hodin.

Nejvíce bodů: Carlson 16, Šiška 13, Autrey a Vukosavljevič po 11, Pomikálek 10 - Hruban 16, Hankins 15, Rogič 12, Peterka 10, Bohačík a Dalton po 9, Booker 7, Kříž 6, Šafarčík 5, Benda a Tůma po 2. Fauly: 21:27. TH: 28/19 - 18/12. Trojky: 6:13. Doskoky: 44:44. Ztráty: 12:11. Zisky: 5:5. Asistence: 16:24. Hráč utkání: Kříž (Nymburk).

David Šváb