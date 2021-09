„Zápas byl vyrovnaný. My vedli dvacet šest minut, soupeř osm minut. Rozhodující aleje, kdo se raduje z vítězství, a to je Nymburk,“ posteskl si trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Snažili jsme se vracet do hry, ale na tým Nymburka to již nestačilo. Určitě dobře, že jsme s ním odehráli vyrovnané utkání. Vyrovnali jsme se na útočném doskoku, bohužel nevyvíjíme takový tlak po celé hrací ploše. Za hru jsem určitě rád, ale porážka mrzí. Kdy jindy, než teď jsme mohli Nymburk porazit,“ dodal skleslý Sodoma.

„Oba týmy předváděly, co umí v obraně a útoku. První půlku zápasu jsme se za soupeřem honili, nechali jsme ho v útoku hrát, co chtěl a v jednu chvíli bylo pro nás těžké ho bránit. Měl dobré střely, hrál dobře v útoku. Na konci zápasu jsme také měli nějaké dobré momenty a to nám zaručilo výhru,“ oddechl si trenér Nymburka Aleksander Sekulič.

„Určitě v lize nemůžeme nikoho podceňovat a zvlášť Kolín, který hrál loňskou sezonu skvěle. Stejně hraje i tento rok a bude těžký protivník. V útoku střílel mnohem lépe než my. Byli jsme pod naším průměrem, což nás trochu bolelo,“ dodal Sekulič.

První kolo NBL svedlo dohromady dva medailisty z loňské sezony, mistrovský Nymburk a bronzový Kolín. Podle toho také duel v hale Spojů vypadal. Bylo to drama až do posledních vteřin, nakonec s lepší koncovkou pro hosty. Ti ještě šest minut před koncem prohrávali 67:73, nakonec se ale radovali z pětibodového vítězství.

„Náš cíl byl vyhrát, to se bohužel nepovedlo,“ hlesl kolínský útočník Filip Novotný.

„Je to velká škoda, protože jsme odehráli slušné utkání. Drželi jsme se až do konce. Nymburk nebyl schopný ukázat svoji sílu a koncovku zápasu bohužel uhrál. Nezbývá nám než se poučit a připravit se na další zápas,“ dodal Novotný.

„Bylo to drama a především pěkný zápas na začátek ligy. Fanoušci udělali krásnou atmosféru, takže z tohoto pohledu to bylo super,“ pochvaloval si Vojtěch Hruban z Nymburka.

„Nehráli jsme úplně skvěle, udělali jsme spoustu chyb. Naše souhra v obraně je zatím taková hodně rezavá, ale myslím, že se to zlepšuje. Kolín měl výborný den a dával těžké střely a tím se držel ve hře. Zapotili jsme se do poslední minuty, vteřiny. V minulých letech nám takové zápasy občas chyběly,“ dodal Hruban.

Nejvíce bodů: Číž 26, Novotný 15, Lošonský 12, Mareš 11 - Harding 24, Hruban 23, Benda 13, Gak 9, Kovář 6, Tůma a Váňa po 5, Rylich 4, Palyza 2. TH: 25/14:17/13. Trojky: 14:6. Doskoky: 36:37. Ztráty: 13:8. Zisky: 6:10. Fauly: 20:24. Asistence: 13:13. Čtvrtiny: 24:22, 22:21, 20:22, 20:26.