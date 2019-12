„Hráli jsme hodně fyzicky, hodně agresivně. Klíč k vítězství byl v naší obraně, ale měli jsme hodně dobrých momentů i v útoku. Přestože až do třetí čtvrtiny to bylo hodně vyrovnané, nakonec se prokázala naše větší kvalita,“ hodnotil mač nymburský trenér Oren Amiel.

„Byl to takový náš letos už klasický zápas, kdy dvě tři čtvrtiny je to vyrovnané, držíme náskok okolo deseti bodů, ale zatím nám to fungovalo a zafungovalo to i tentokrát. Držíme se svojí hry, konzistentní hrou a dobrou obranou rozdíl ve skóre natáhneme a často to skončí o dvacet a více bodů, což se podařilo i opět. I když by bylo samozřejmě jednodušší rozhodnout zápas už v první půlce, tak když to dopadne takto, myslím, že nám to nevadí,“ řekl Pavel Pumprla, hráč Nymburka).

Pardubice – Nymburk 61:85

Nejvíce bodů: Pavlovič 18, Vyoral a Švrdlík po 12 – Peterka 18, Hruban 15, Rogič 14, Dalton 8, Pumprla a Kříž po 7, Hankins a Benda po 6, Šafarčík a Tůma po 2. Fauly: 18:20. TH: 18/14 – 13/5. Trojky: 3:10. Doskoky: 42:42. Ztráty: 18:15. Zisky: 5:14. Asistence: 17:8. Nejlepší hráč: Rogič (Nymburk).

Tomáš Laš