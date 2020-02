Nymburk v úterý vyhrál základní skupinu Ligy mistrů, a tak v domácí soutěži nechtěl dovolit překvapení, i když opět nastoupil bez zraněných Michaela Dixona, Pavla Pumprly a nakonec i bez Petra Šafarčíka, který se už rozcvičoval, ale do hry nakonec nešel.

V úvodu Nymburk potvrzoval roli favorita, ale po vystřídání vypadl z role a naopak Ústí se dostalo na koně. Šňůrou 15:0 dokonce získalo Ústí ve druhé čtvrtině vedení o devět bodů. Šestnáctinásobní mistři ale nepanikařili a ještě do poločasu skóre otočili. Mimo jiné se Dalton blýskl pěknou smečí rovnou z doskoku a Deishuan Booker se těsně před pauzou prosmýkl mezi dvěma blokujícími hráči a s faulem skóroval.

Do druhé půle ale Nymburk nastoupil s výrazně lepší obranou a navíc Bohačík dal za pět minut jedenáct bodů. Rázem z toho bylo dvouciferné vedení pro domácí a Ústí už nemělo sílu na odpor.

Nymburk – Ústí nad Labem 102:78

Nejvíce bodů: Bohačík 21, Hruban 20, Dalton 18, Booker 14, Hankins 12, Peterka 7, Rogič 4, Benda, 3, Kříž 2, Tůma 1 – Čampara 14, Rodgers a Bažant po 12, Houška a Svejcar po 10. Čtvrtiny: 23:27, 28:22, 29:16, 22:13. Fauly: 15:21. TH: 17/12 – 10/7. Trojky: 16:9. Doskoky: 39:33. Ztráty: 13:17. Zisky: 13:10. Asistence: 22:14. Hráč utkání: Bohačík (Nymburk).

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Pro nás je to důležité vítězství zvláště po tom úspěchu v Lize mistrů. Čekali jsme, že to pro nás nebude úplně snadné. Nezačali jsme špatně, ale pak jsme dovolili soupeři se chytnout. Nakonec jsme se ale vrátili do svých kolejí a ve druhé půli jsme zlepšili obranu. Zvládli jsme to a teď ještě musíme zvládnout Děčín, než vyrazíme na Final Four Českého poháru. Hráčem zápasu je Jaromír Bohačík, který po trochu slabším období zaviněném nemocí je zas konečně zpátky v plné síle.“

Antonín Pištěcký (trenér Ústí): „Gratuluji Nymburku k vítězství i k tomu výsledku, který udělal v Lize mistrů. První poločas jsme odehráli slušně, ale jak to tu bývá, domácí pak přitáhnou šrouby v obraně a to se potvrdilo. My se v poločase bavili o tom zápase, který tu minulý týden odehrály Pardubice a také odehrály vyrovnaný poločas. Hráče jsem upozorňoval, že pak třetí čtvrtinu Pardubice prohrály asi 29:12. My to měli 29:16. Mrzí mě to, protože nás soupeř trestal z věcí, na které jsme se připravovali. Šanci ale dostali mladí kluci, kteří nemají tolik zkušenosti a jinde než na hřišti je nenasbírají. Věřím, že v budoucnu se to projeví a kluci si vybudují silnější pozice.“

Jaromír Bohačík (hráč Nymburka): „Ústí hrálo velmi dobře, hlavně v prvním poločase. Jsem ale rád, že po změně stran jsme opět zapnuli a zápas jsme rozhodli dříve, než by došel do vyrovnané koncovky.“

Pavel Houška (hráč Ústí): „Odehráli jsme dobrý první poločas, pak ale Nymburk přidal, odehrál to, co potřeboval a zápas rozhodl. My si zahráli všichni, trenér dal prostor i mladým klukům, kteří potřebují sbírat zkušenosti. Věřím, že se ponaučí a že nám to přinese ovoce na konci sezony.“

David Šváb