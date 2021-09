Nymburk opět nastoupil bez zraněných Martina Kříže a Sterlinga Gibbse, nemoc pak nedovolila s týmem cestovat ani Filipovi Kábrtovi. Po dvou těsných výhrách si chtěli Polabané připsat klidnější výsledek a také dobře začali, když první čtyři minuty nedovolili domácím ani bod a vedli 7:0, pak ale Děčín zabral a rychle srovnal krok zejména díky bývalému nymburskému hráči Svobodovi.

Pak ale začal potvrzovat roli nejlepšího střelce Nymburka Jerrick Harding, který stihl do poločasu 12 bodů. Na začátku druhé čtvrtiny opět fungovala hostující obrana, přišel únik na dvouciferný počet bodů a Děčín od té doby už jen dotahoval.

Nymburku navíc vyšel vstup do druhé půle, kdy se rozstřílel zejména Lukáš Palyza, který během pěti minut trefil čtyři trojky, a hosté odskočili až na 27 bodů. Pak se ale probudil děčínský kapitán Ondřej Šiška, který využil mladé sestavy Nymburka. Když na začátku čtvrté čtvrtiny dal 8 bodů v řadě, bylo to rázem o 15, ale Nymburk opět vsadil na zkušenost a výhru v klidu pohlídal. Uspěl tak ve 36. vzájemném utkání v řadě.

„Gratuluji Děčínu k dobrému výkonu. Někteří jejich mladí kluci zahráli dobře. I pro nás je důležité dát na této těžké půdě v Děčíně šanci mladým hráčům, aby se ukázali a mohli se učit. V té době se ale domácí chytli a začali snižovat. Museli jsme na to reagovat,“ přiznal Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„Hrálo hodně mladých hráčů, a tak to chvílemi byl hurá basket. Sertič byl výborný, Vlasák jakžtakž, ale já od nich očekávám mnohem víc, protože vím, čeho jsou schopní,“ ulevil si děčínský trenér Tomáš Grepl. „Nymburk má dlouhodobě skvělou třetí čtvrtinu, ve které rozhoduje zápasy. Když se podaří jejich nástup zastavit, tak se dá s Nymburkem hrát, ale nám se to tolik nepovedlo. Ztráta nám narostla přes dvacet bodů a to už se pak těžko stahuje, i když jsme bojovali až do konce. Závěr byl mnohem povedenější než v Pardubicích. Teď jedeme na důležitý zápas do Olomoucka a tam je třeba zopakovat tento výkon. My nemáme hráče jako jsou Palyza nebo Hruban, i když bychom byli rádi, aby se jim Matěj Svoboda nebo Filip Kroutil přibližovali. Proč by se na ně nemohli dotáhnout do nároďáku,“ rozpovídal se Grepl.

Dvacet čtyři bodů zaznamenal nymburský Lukáš Palyza. „Byl to docela intenzivní zápas ve vysokém tempu. Dobrá atmosféra, jen škoda, že ještě na zápasy nechodí tolik lidí jako dříve. Tímto bych chtěl všechny lidi pozvat, ať zase vyrazí na basket a máme pro koho hrát. V Děčíně jsou fanoušci vždy skvělí a svůj tým ženou. Ve třetí čtvrtině jsme si ale pomohli zkušenostmi a rozhodli jsme. To nám v prvních dvou zápasech trochu chybělo, abychom chytli nástup do druhé půle, což Nymburk vždy zdobilo. Porážet týmy české ligy rozdílem třídy je pořád v našich silách,“ uvedl nejlepší střelec utkání.

„My se snažili hrát agresivně po celý zápas. Nymburk nám pak odskočil a nevím, jestli si nemyslel, že už je hotovo, ale pak se ta naše agresivita začala vyplácet a snížili jsme. Fanoušci byli super a nakopli nás,“ řekl děčínský hráč Eduard Kotásek.

Děčín - Nymburk 74:92

Nejvíce bodů: Svoboda 20, Šiška 19, Dodd 10. Kroutil 9 - Palyza 24 (7 trojek), Harding 21, Hruban 12, Rivers 10, Gak a Kovář po 7, Tůma 5, Benda 4, Váňa 2, Rylich 0. Fauly: 22:21. TH: 15/8 - 19/11. Trojky: 8:13. Doskoky: 34:43. Čtvriny: 19:23, 19:26, 16:26, 20:15.

David Šváb