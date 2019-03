Nymburk – Pardubice 83:77

„Byl to těžký zápas, do kterého jsme nevstoupili dobře. Jak víme, začátky jsou strašně důležité a od toho se odvíjí nálada a atmosféra celého zápasu,“ uvedl po utkání Jaromír Bohačík, domácí basketbalista. „Pardubice hrály kvalitní basketbal a zaskočily nás na začátku. Trošku jsme jim pomohli a nafoukli jsme jejich plachty. Potom se to těžko zastavuje,“ řekl Bohačík.

Hosté hráli na palubovce mistra celkem odvážně a to jim přinášelo ovoce. „Ale neřekl bych, že by předvedli něco, co neznáme. Je jasné, že hrozně moc dělá ten začátek, pak to mohlo být ve větším klidu, ale facka je vždycky dobrá. Je to pro nás ponaučení do dalších zápasů,“ dodal Jaromír Bohačík.

Další ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): “Proti Pardubicím musíme být vždy co nejlépe připraveni. Dnes nám nešla střelba tak, jak bychom potřebovali. Proto to pro nás bylo těžké utkání. Ale musíme také ocenit výkon Pardubic, které odvedly v obraně dobrou práci. Vždy byly u našich střelců a nedávaly nám volné střely. Musíme už ale myslet na další zápas, který je jen za dva dny. Přeji Pardubicím, ať se jim hráči brzy uzdraví, a hodně zdraví.”

Levell Sanders (trenér Pardubic): “Byl to dobrý zápas z obou stran. My se hodně snažili, ale proti tak silnému soupeři potřebujete téměř ideální zápas. Domácím pomohl doskok, který je držel celý zápas. A rozhodly maličkosti. Musíme dál makat, doufat, že se brzy vrátí zranění hráči a dál se snažit.”

Ondřej Kohout (hráč Pardubic): “Můžeme odejít s hlavou nahoře. Byl to dobrý výkon a nechybělo moc a mohli jsme urvat i vítězství. Chyběli nám ti tři zranění hráči, což se odrazilo na tom, že nám došla energie a dovolili jsme soupeři lehké doskoky. S tím, co jsme tady byli, jsme předvedli asi maximum.”

Vojtěch Hruban (hráč Nymburka): “Pardubice přijely s velkou chutí, dali do toho hodně energie a nedávali nám nic zadarmo. Nemohli jsme běhat do protiútoků a nedávali jsme tak lehké koše. Proto jsme ten zápas neutrhli. Vždy, když jsme se dostali na plus deset, tak Pardubky daly těžkou střelu a byly zpátky v zápase. Takže jsme to museli ubojovat až do konce. Rozhodly jedna, dvě akce, jedna střela, doskok, byl to hezký a vyrovnaný zápas.”