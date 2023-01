Pozvánku do premiérového ročníku soutěže, která by se měla stát elitní soutěží pro mládežnické týmy, dostalo 32 účastníků letošní sezony Ligy mistrů. Přijalo ji deset z nich. Kromě Nymburka také izraelské celky Bnei Herzliya a Hapoel Jeruzalém, španělské týmy Tenerife a Murcia, belgické Oostende, bosenská Igokea, litevský Rytas Vilnius, německý Ludwigsburg a turecký Tofas Bursa, který zároveň bude celou akci hostit od 11. do 15. dubna. V únoru budou účastníci rozlosováni do dvou skupin po pěti, z každé skupiny postoupí dva nejlepší týmy do semifinále. Ostatní celky budou hrát o umístění.