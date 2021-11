Do sestavy Nymburka se po 203 dnech vrátil Martin Kříž, který nehrál od dubnového zranění kolene. Jeho nástup do druhé půle oslavili spoluhráči i fanoušci nadšeným potleskem.

To už ale měl Nymburk jasný náskok. Jihočeši totiž nepřipomínali tým, který v minulém kole porazil Pardubice. Nechávali domácím volné střely a Nymburk to trestal už v první čtvrtině si tak vytvořil dvacetibodové vedení a po patnácti minutch byl rozdíl ve skóre třicet bodů. O vzrušení se pak postaral Petr Benda, který v 39 letech při brejku zasmečoval, což se mu v zápase povedlo poprvé po dvou letech.

Ve druhé půli už trenér Aleksander Sekulič mohl nechat odpočívat své opory a dal větší prostor mladíkům. Filip Kábrt si tak devíti body vytvořil nové osobní maximum v KNBL.

Nymburk celkem zaznamenal 33 asistencí, čímž vyrovnal maximum sezony. Soupeře přeskákal na doskoku 54:27 a vytěžil 27 bodů z druhých šancí. Dojem si kazil jen 20 ztrátami, které vedly k 27 bodům soupeře z protiútoků.

„Jako každý zápas jsme se snažili dobře začít a jet po správných kolejích. A to bez ohledu na soupeře, protože všechny respektujeme. Je třeba hrát naplno každý zápas. Musíme prokazovat naší kvalitu a potvrzovat roli favorita. A to se povedlo,“ radoval se Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Teď máme před sebou výzvy znovu do týmu zapracovat Jakuba Tůmu a Martina Kříže. Martin je duše a srdce týmu a nemohli jsme se dočkat, až ho budeme mít zpátky. Díky dobrému týmovému duchu se ale jistě do hry začlení rychle. Jakub dal nějaké střely, což po tom, čím si v minulých dnech musel projít, mu dodalo určitě pozitivní energii. Spoluhráči také poznali, že je zpět. Máme v týmu dobrou chemii, spoluhráči se podporují. A když někdo předvede něco speciálního, jako když Petr Benda zasmečoval, tak si to náramně užijí,“ těší nymburského trenéra.

„Nymburk odvedl skvělou práci hlavně při střelbě z dálky. Vypracoval si hodně otevřených střel z rohu. Nakonec měli skoro padesátiprocentní úspěšnost z trojek. Pro náš tým je to velká lekce, že je třeba se zlepšit a lépe roh hřiště bránit. Hráči viděli, že před sebou máme ještě hodně práce. Byl to pro nás ale velmi dobrý test. Další velký rozdíl byl v doskocích. Prohráli jsme je o třicet doskoků, což také ukazuje, že na tom musíme hodně pracovat,“ hodnotil utkání hostující trenér Gilbert Abraham. „Jsem rád, že jsme si mohli zahrát proti soupeři, který nás dělá lepšími. Oproti zápasu s Pardubicemi byl velký rozdíl hlavně v doskoku. Nebránili jsme špatně, ale pak jsme dali Nymburku další střely. To nás stálo zápas,“ přemýšlel nahlas kouč Jindřichova Hradce.

Je zpět. A to je skvělá zpráva. Martin Kříž se po zranění a dlouhé pauze vrátil do sestavy českého mistra: „Byl jsem lehce nervózní. Přeci jen uplynula od minulého utkání dlouhá doba a zranění nebylo vůbec příjemné. Jsem rád, že jsem zasáhl do hry a dokázal jsem si, že to jde. Teď musím ještě přehrát hlavu, abych do každé akce šel naplno. Věřím, že to bude lepší a lepší,“ věří Kříž. „Pravda, nedal jsem ani bod, moc jsem nestřílel. To je asi pochopitelné. Člověk má určité obavy a potřebuje si na hřišti trochu navyknout. Pro mě není důležité, jestli jsem dal body nebo nedal, já jsem byl rád, že jsem se dostal na nějakých deset, dvanáct minut na hřiště. Mezi střídáními jsem využíval rotoped, abych udržel koleno zahřáté a myslím si, že to svůj účel splnilo,“ měl radost ze svého startu nymburský borec.

„Zápas se hrál podle našich not. Vždy chceme hned na úvod vytvořit bodový náskok a rozložit pak minuty, aby si vytěžovanější hráči z Ligy mistrů více odpočinuli. Bylo příjemné, že jsem mohl já a Martin (Kříž) odehrát větší porci minut a dostat se do zápasového tempa. Všichni v týmu jsme rádi, že je Martin zpátky na hřišti. Všichni jsme si to užívali s ním a myslím, že i on měl velkou radost, že mohl zasáhnout do zápasu. I pro mě to byl výborný zápas, protože jsem po dlouhé době viděl jeden koš a ne dva (Jakub měl kvůli své nemoci rozdvojené vidění, které si díky aktuální lečbě kompenzovalo - pozn.). Musím říct, že se střílelo o dost lépe. Doufám, že mi střelecká fazóna ještě nějakou dobu vydrží,“ doufá Jakub Tůma, hráč Nymburka. „Byl to opravdu zvláštní zápas. Petr Benda zasmečoval! Když šel střídat, říkal, že to byl za poslední tři roky první dunk v zápase. Měl z toho strašnou radost a vybouchli jsme i my všichni na lavičce. Opravdu jsme si to užili. Mně přijde, že Petr Benda je čím dál tím mladší, že jde proti času. Je pravda, že se docela rozskákal i na tréninku, ovšem je to i naši zásluhou, protože ho dobře motivujeme,“ smál se dobře naladěný Tůma.

Do smíchu naopak nebylo hostům. „Utkání proti Nymburku se nám po výhře nad Pardubicemi hrálo lépe, než kdybychom v minulém kole prohráli. První výhra v sezoně nám určitě zvedla sebevědomí. Do prvního poločasu, který v podstatě rozhodl o celém utkání, jsme přišli až s příliš velkým respektem. Zdálo se mi, že domácí proměnili snad osmdesát procent volných střel, které měli k dispozici. To byl jeden rozdíl. K tomu se přidalo velké množství druhých šancí po útočném doskoku. V tomto statistickém údaji jsme prohráli obrovským rozdílem,“ konstatoval hostující basketbalista Marek Welsch.

Nymburk - Jindřichův Hradec 116:75

Nejvíce bodů: Rivers 16, Gak 15, Ross, Hruban, Tůma po 14, Váňa 13, Kábrt 9, Rylich 7, Palyza 6, Kovář a Benda po 4, Kříž 0 - Dorn 20, Novotný 13, Welsch a Gregory po 12. Fauly: 22:16. TH: 14/8 - 21/13. Trojky: 18:6. Doskoky: 54:27. Ztráty: 20:14. Zisky: 7:14. Asistence: 33:5. Čtvrtiny: 32:11, 28:16, 29:25, 27:23.

David Šváb