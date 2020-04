Patří do mládežnické líhně nymburského basketbalového klubu. Ale jak se ukazuje, je velký talentem. To jasně dokumentuje fakt, že už si zahrál mezi dospělými a dal také své první body v nejvyšší tuzemské soutěži. „Hrát svůj první zápas v přeplněné hale bylo skvělé. Je škoda, že to všechno skončilo před tím nejlepším, před playoff,“ říká mládežnický basketbalista Martin Holoubek.

Martin Holoubek (s míčem) na tréninku nymburského basketbalového A týmu | Foto: Foto: archiv sportovce

Sportovci jsou už nějaký čas mimo hru. Jak trávíte volné dny vy?

Snažím se být zodpovědný a karanténu dodržovat. Je to pro mě těžké, ale situace se začíná pomalu uklidňovat, takže brzy si to určitě nějak vynahradím nějakým výletem s kamarády. Samozřejmě ale jako sportovci si nemůžeme dovolit se jen válet a užívat si ‘‘volna‘‘. Já ještě nějak tak věřím, že maturity se letos zruší, takže basketbalu a své kondici se věnuji každý den poměrně dlouho.

Spousta sportovců dostala od trenérů individuální plány. Máte je také?

My jich máme toho tolik, že si i můžeme vybírat. Kondiční trenéři se rychle přizpůsobili podmínkám a poslali nám tréninkové plány, které je možné realizovat v domácích podmínkách.

Dá se najít hned několik způsobů, jak se udržet v kondici. Jaký je váš recept a co všechno zvládáte vy?

Na začátku karantény jsem nějak pochopil, že to asi chvíli ještě může trvat, a tak jsme s bráchou zainvestovali do domácí posilovny, kam jsme si pořídili osu, kotouče, atd. Pak podle toho, co všechno můžu doma dělat, jsem si sestavil svůj vlastní plán, kde jsem si vypsal, co jaký den v týdnu budu dělat. Je tam zahrnuto posilování, cardio, běh, regenerace a mnoho dalšího. Někdy je těžké dodržet vše, co jsem si tak jednoduše naplánoval, ale doufám, že to přinese svoje ovoce.

Jste v kontaktu se svými spoluhráči?

V kontaktu jsme, ale jen přes sociální sítě. Nějak si tak píšeme, kdo jak se má, co kdo dělá a tak. Nedávno nám zrušili soutěž, takže to se například docela dost řešilo co vlastně bude teď dál.

Vy jste si už také vyzkoušel v dresu Nymburka nejvyšší soutěž a zaznamenal jste nějaké body. Jak na to vzpomínáte?

Na to se nevzpomíná jinak než v nejlepším. Hrát svůj první zápas v přeplněné hale bylo skvělé. Je škoda, že to všechno skončilo před tím nejlepším, před playoff.

Jak moc se těšíte na to, až se zase sejdete jako tým v hale?

Rozhodně se na návrat velice těším. Sice máme už po sezoně, ale tréninky určitě budou stát za to a ještě nás určitě čeká rozlučka se sezonou, jak s U19 tak i s první ligou mužů.

Jaké jsou vaše sportovní cíle?

S basketem chci určitě pokračovat co nejdéle, ale nespoléhám na to, že bych si tím vydělal peníze do konce života, takže to přiměřeně kombinuji i se studiem. Když už ale trénuji, tak do toho dávám vše, tak uvidím, kam to časem bude směřovat.

Co vás karanténa naučila?

Vařit, prát, uklízet, jak léčit ponorka nemoc s dalšími dvěma bratry rodině, vážit si kadeřnice, vážit si času se svými blízkými a přáteli a mnoho dalšího. Dále se ještě učím, jak nejlépe si zorganizovat čas, abych toho stihl co nejvíce.

Roušku jste si ušil vlastní, nebo jste ji od někoho dostal?

Patřím k lidem mnoha talentů, ale šití k tomu nepatří. Naštěstí mám dvě skvělé kamarádky, které se o to postaraly.