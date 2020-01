Když jsme odlétali na palubovku Mornar Bar v oslabeném kádru, čekal jste, že výhra bude až tak snadná?

To asi nečekal nikdo, že to bude probíhat v tomto duchu. My se na to připravovali jako na každý zápas a šli jsme do toho naplno, ale když jsme se při rozcvičování podívali na sestavu soupeře na tabuli, tak jsme věděli, že stěžejní hráči nebudou hrát. Věděli jsme, že to nesmíme podcenit, že se jejich hráči budou chtít ukázat. A ten výsledek ukázal, že jsme nic nepodcenili a předvedli jsme kvalitní výkon.

Pro balkánské hráče bývá typické, že když se jim daří, tak mohou vyhrát mistrovství světa, ale když na ně soupeř nastoupí, jako vy, tak podlehnou frustraci. Bylo tomu tak?

Je pravda, že zápas byl docela vyhrocený, i když nevím, kde byl ten zrod. Na začátku rozhodčí otočili dva jasné auty, které byly naše. Pak se to začalo z jejich strany řezat, pískli jim nějaké nesportovní fauly a balkánská povaha je pak taková vyhrocená.

Je to druhá nejvyšší výhra v Lize mistrů, i když jste hráli bez tří opor. Je to důkaz toho, jak dobře je tým poskládaný, že nastoupili další hráči jako Petr Šafarčík, Jakub Tůma a měli pro tým přínos?

Letos mi ten tým přijde opravdu nejlépe složený, co tu jsem. Nejvíce funguje ta týmová chemie. Máme opravdu skvělou partu. A letos do toho zapadli i cizinci, kteří přišli. Není absolutně žádný problém, všichni jsme si sedli a i to je jeden z důvodů, proč se nám tak daří. A doufám, že se nám bude dařit i nadále. Jsme rádi, že jsme postoupili do play off už před koncem základní části a že máme jisté druhé místo. Ale stále hrajeme o co nejlepší umístění a je možné, že bychom se mohli dostat i na první příčku, což by byla výhoda do dalších kol. Cíle jsou vysoké, ale jdeme postupně a doufáme, že zakončíme skupinu už bez další prohry.

Výrazně k výhře nad Mornar Barem přispěl i Deishuan Booker, který se k týmu připojil kvůli problémům s pasem až těsně před zápasem. Jako pokladník týmu ho budeš nějak pokutovat?

Takovouto věc na listině pokut nemáme. Ale rada nejstarších, pak je tam ještě jeden úplně nejstarší – Petr Benda – rozhodla o tom, že tam nějaká pokuta bude. Ale to je interní záležitost kabiny.

David Šváb