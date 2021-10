Nymburk začal zápas téměř bezchybně, když se trefoval z dálky a zároveň domácí nepouštěl do snadných situací. Po sedmi minutách a šňůře 11:0 tak vedli hosté už o 16 bodů. Domácí probudil až sedmi body v řadě kapitán Jakub Krakovič.

Nymburk nadále spoléhal na agresivní obranu a přesnou střelbu z dálky a už ve druhé čtvrtině narostl jeho náskok na 20 bodů. Brno se snažilo, ale náskok se mu nedařilo snížit. Naopak na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny přišel definitivní úder Nymburka, který navýšil své vedení až na 84:55. Posledních pět minut pak dostali větší prostor mladí hráči a lépe si vedli ti brněnští, kteří trojkami Nečase a Bálinta trochu mírnili porážku.

„Je to pro nás další dobrá výhra. Po výhře v Lize mistrů jsme chtěli předvést dobrý výkon, protože respektujeme Brno a víme, že umí hrát dobrý basketbal. A v obraně i útoku jsme odvedli dobrou práci,“ pochvaloval si Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„Začali jsme dobře a rychle jsme si vytvořili náskok, který se nám dařilo udržovat celý zápas, i když jsme chvílemi polevili. I do druhého poločasu jsme vstoupilo dobře, ale nepovedla se nám poslední pětiminutovka, kdy jsme nechali Brno dostat se do pohody a hrát jeho hru. Neudrželi jsme tak ten vysoký náskok. To se nám příště nesmí stávat,“ hodnotil vítězné utkání nymburský basketbalista Luboš Kovář, auteor jedenácti bodů.

Brno - Nymburk 70:88

Nejvíce bodů: Madden 12, Mickelson 11, Bálint a Půlpán po 9 - Hruban 16, Palyza 13, Kovář a Ross po 11, Harding a Gak po 10, Benda 9, Rivers a Kábrt po 4. Fauly: 20:24. TH: 21/20 - 22/15. Trojky: 4:11. Doskoky: 44:39. Ztráty: 18:13. Zisky: 9:10. Asistence: 16:22. Čtvrtiny: 11:23, 22:23, 16:23, 21:19.

David Šváb