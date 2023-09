Pokud by českou basketbalovou ligu měl symbolizovat jeden jediný hráč, jistě by to byl Petr Benda. Nikdo jiný se do její historie nezapsal tak silně a nezískal takový respekt spoluhráčů i protihráčů, jako právě Benda. A ve středu tato hrající legenda vyběhne na palubovku naposledy, aby uzavřel svou hvězdnou kariéru v dresu Nymburka. Stane se tak v utkání se Slavií Praha, který začíná v nymburském Sportovním centru v 18 hodin.

Nymburský basketbalista Petr Benda | Foto: Foto: Deník

Se čtrnácti získanými tituly se Bendovi v kolektivních sportech vyrovnal jen bývalý fotbalista Sparty Jiří Novotný. Nikdo z velkých kolektivních sportů nebyl úspěšnější. Ve středu ho čeká 819. utkání v nejvyšší soutěži, což ho řadí na třetí místo v historických tabulkách za Davida Machače (854) a Radka Nečase (904). Nastřílel 8334 bodů a zapsal 4802 doskoků (druhý v historii za Nečasem s 5119 doskoky). Dvoubodových košů dal nejvíce v historii, rekordmanem je i v počtu bloků s 606 zablokovanými střelami.

Benda ale zářil i na mezinárodním poli. Za českou reprezentaci odehrál 60 zápasů a představil se i na třech mistrovstvích Evropy 2007, 2013 a 2015. Pouze Jiří Welsch (78), Vojtěch Hruban (77) a Tomáš Satoranský (69) stihli za národní tým odehrát více utkání. s 612 body je šestým nejlepším střelcem.

Za Nymburk pak odehrál 278 mezinárodních zápasů. V Lize mistrů je s 86 starty stále rekordmanem. K tomu je třetí nejlepší v doskocích. Třikrát pak byl třetí v anketě Basketbalista roku, v roce 2007 byl zvolen druhým nejlepším hráčem Národní basketbalové ligy a v anketě Hvězdy NBL zavedené v roce 2009 byl zvolen třikrát do nejlepší pětky soutěže a devětkrát do nejlepší české pětky.

Čísla a ceny však není to hlavním, čímž se otiskl do srdcí fanoušků. Je to především jeho přátelská osobnost, velký respekt ke všem okolo včetně protihráčů a nebývalý profesionalismus. Pokud by měl být dáván dětem někdo jako sportovní vzor, tak jedním z hlavních kandidátů je právě Benda.

„Já se budu snažit si to užít. jsem rád, že klub přišel s možností se rozloučit a těším se na to. To, že budu moci na hřišti poděkovat fanouškům, pro mě znamená hodně. Chci lidem poděkovat za to, že mě i tým podporovali. Bude to pro mě pocta se před nimi loučit,” uvedl Petr Benda. „Původně jsem chtěl jen přijít a lidem zamávat, ale i fanoušci mě společně s klubem přemluvili, abych si ještě jednou oblékl dres a vyběhl do hry. Za poslední čtyři měsíce jsem držel basketbalový míč v ruce jen jednou teď na exhibici v Poděbradech a nebylo to špatné. Co člověk dělal celý život, tak nezapomíná. Navíc díky beachvolejbalu mám teď fyzičku možná lepší, než jsem měl dříve. Každý den v písku člověka zocelí. Doufám, že přijde co nejvíce fanoušků. A to nejen kvůli mě, ale že se přijdou podívat na naše nové mužstvo, ve kterém je obrovská síla. Věřím, že se zase navrátíme do minulých časů. Já se k tomu budu snažit pomoci tím, že částečně vypomáhám s regionálními partnery a marketingem,“ přidala legenda.

Pro Nymburk to bude první domácí utkání sezony. V úvodním kole vyhrál na palubovce Olomoucka 108:68. Loni sehrál se Slavií dvě utkání. Na její palubovce překvapivě prohrál 71:80, doma pak vyhrál 83:58. Oba celky se spolu utkaly i před měsícem na začátku přípravy a Nymburk vyhrál 97:58. Od té doby ale Slavia posílila a v prvním kole porazila doma nováčka z Písku 115:112 po prodloužení.

„Pevně věřím, že přijde hodně lidí. Konečně budeme hrát doma a navíc se loučí Petr Benda. Pro mě je to obrovský kamarád a neskutečný profesionál na hřišti i mimo něj a rozhodně si zaslouží, aby se s ním přišlo rozloučit co nejvíce lidí,” přeje si kapitán Nymburka Martin Kříž. „Bude to určitě emotivní. Budeme se snažit z plných sil, aby ta rozlučka byla taková, jaká má být. Petr působil v Nymburce šestnáct let a odvedl toho pro klub i město strašně moc a je s Nymburkem spjatý. Každý, kdo na basketbal někdy chodil a viděl ho hrát, tak by měl dorazit a naposledy se s ním na hřišti rozloučit,” láká diváky do hlediště kapitán.

V dresu Nymburka ještě není připraven nastoupit kvůli problémům se zády Dávid Novák a jen v civilu bude i nová posila Amin Adamu. Středeční utkání bude celkově v duchu loučení Petra Bendy. Před zápasem klub vyřadí jeho dres s číslem čtyři, proto klub vyzývá fanoušky, aby dorazili do haly s předstihem a byli na svých místech už deset minut před zápasem. Legendární pivot pak nastoupí v základní sestavě na první útok. Pak případně ještě v závěru zápasu. Krátce po utkání pak proběhne přímo v hale promítání patnáctiminutového videa shrnujícího Bendovu kariéru včetně zajímavých ohlasů. Poté bude celý tým včetně Bendy k dispozici na podpisy.

David Šváb