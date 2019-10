Nymburk již tradičně začal dobře a budoval si náskok. Pomohly k tomu i dvě rychlé trojky Tůmy, který proti bývalým spoluhráčům dal za poločas 10 bodů. Jenže na některých hráčích bylo vidět, že po úterním duelu Ligy mistrů s Gaziantepem ještě nemají správně nastavenou hlavu na ligový zápas a postrádali potřebnou koncentraci. Výsledkem bylo velké množství ztrát a Pražané se chytli protiútoky.

Po třetí čtvrtině dokonce šňůrou 9:0 snížili na rozdíl devíti bodů. Pak ale obhájce titulu zabral a trojkami Rogiče opět odskočil na rozdíl dvaceti bodů. Chorvatský rozehrávač proti týmu svého krajana Dina Repeši odehrál zatím svůj nejlepší zápas v nymburském dresu a se 14 bodů při stoprocentní střelbě včetně čtyř trojek a čtyřmi asistencemi za deset minut hry byl zvolen nejužitečnějším hráčem zápasu.

Klíčovým faktorem byla šíře kádrů. Náhradníci Nymburka přehráli lavičku USK 61:28. Kromě Tůmy si více zahráli i další čeští reprezentanti Šafarčík, Peterka a Kříž, kteří v úterní Lize mistrů tolik minut neměli. Nejlepším střelcem utkání byl hostující Domagoj Proleta s 17 body, na domácí straně měl 15 bodů Vojtěch Hruban.

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Neměli jsme dostatek času se na utkání připravit po úterním duelu Ligy mistrů. A USK je navíc tým, který předvádí asi nejlepší basketbal z ligových soupeřů, se kterými jsme se dosud setkali. Náš cíl bylo zastavit Mareše a na něm jsme odvedli dobrou práci a nenechali jsme ho rozstřílet. Měli jsme lepší i horší momenty, ale to se dalo čekat vzhledem k malé přípravě. Přeji USK hodně štěstí do zbytku sezony.“

Dino Repeša (trenér USK): „Nymburk si od první minuty zasloužil vyhrát, kontroloval hru. Soustředili jsme se v přípravě na obranný doskok a následné protiútoky. Doskok nám ale nešel, ať jsme zkoušeli různé hráče. Také jsme měli první půli příliš mnoho ztrát. To soupeři umožnilo dávat snadné body. Druhá půle byla trochu lepší, ale pořád je třeba se do dalších zápasů. Nás čeká důležitý nedělní zápas a věřím, že budeme mít zpět i některé zraněné hráče. I když je teď Jakub Tůma náš soupeř, tak jsem moc rád za to, jak dnes hrál. Ukázal, že má na to hrát za Nymburk. Přeji mu, aby v takových výkonech pokračoval.“

Jakub Tůma (hráč Nymburka): „Chtěli jsme si půjčovat míč po perimetru, nacházet volné střelce a také těžit z protiútoků, jenže jsme dělali zbytečné ztráty. Dvacet ztrát je opravdu hodně. Chtěli jsme zastavit jejich útočný doskok a i to mohlo být lepší. Tento týden máme hodně náročný, takže musíme vše zvládnout. Byla náhoda, že můj první start v základu přišel právě proti mému bývalému klubu USK. Chtěl jsem na hřišti nechat všechno a to se mi snad povedlo. Nedal jsem nějaké volné střely, na tom musím zapracovat. Rád jsem si zahrál proti bývalým spoluhráčům. O startu od začátku jsem se dozvěděl až těsně před zápasem. Musel jsem se na to rychle připravit. Bylo to překvapení, ale příjemné. Pomohly ty dvě trojky, když se takhle chytím, tak to je nejlepší, co se může hráči stát. USK hodně posílil a myslím, že letos by mohli atakovat nejlepší pětku soutěže.“

David Šváb