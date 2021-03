„Program je teď opravdu náročný a v podstatě ani nemáme čas trénovat, je to jen o rekonvalescenci. Čekám, že to bude hodně podobný zápas jako teď s Brnem,“ řekl před sobotním duelem nymburský hráč Jakub Tůma.

V listopadu Nymburk na Folimance prohrál 72:88. Tehdy se potýkal se zdravotními potížemi hráčů a snažil se šetřit reprezentanty, kteří se zrovna vrátili z národních týmů. Navíc měl před důležitým zápasem v Lize mistrů. To vše se projevilo na výkonu. Tentokrát je Nymburk v podobné situaci, také hned ráno po zápase vyráží na zápas Ligy mistrů, také mu chybí hráči v čele s kapitánem Vojtěchem Hrubanem, který stále nemá doléčený stehenní sval. Kromě něj nebude hrát ani nemocný Luboš Kovář a nejistý je stále start Petra Bendy.

„Všichni víme, že naposledy jsme na Folimance prohráli, a to nechceme opakovat, ale zároveň musíme brát ohled na náš program a myslet na několik zápasů dopředu,“ podtrhl slova Jakuba Tůmy Aleksander Sekulič, asistent trenéra Nymburka.

Přesto zůstává Nymburk favoritem a to chce potvrdit. Pomoci by k tomu měla velmi dobrá ofenzivní forma, když v osmnácti soutěžních zápasech za sebou dal pokaždé devadesát a více bodů. Dobrou formu mají ale také Pražané, kteří v posledních dvou duelech porazili Brno a Pardubice. Vidět jsou hlavně reprezentanti Ondřej Sehnal a Jan Štěrba. „Určitě se proti nám budou snažit a budou nás chtít porazit. Doufám ale, že my jsme se poučili z té listopadové prohry a že budeme chtít ukázat, že to byl jen omyl. Jsme teď v lepší formě než předtím. USK má teď trochu problémy na pivotu, nám zas někteří pivoti chybí, tak uvidíme. Ale mohl by to být dobrý zápas. Já jedu na Folimanku vždy s dobrým pocitem, protože jsem tam hrával,“ tší se na zápas Jakub Tůma.

Utkání na Folimance začíná v 17:30 hodin. Přímý přenos vysílá TVCOM.