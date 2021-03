Martine, jak působí přerušení ligy a karanténa na vaši psychiku?

Není to nic příjemného pro nikoho, koho se to týká. Musíme se s tím poprat a nějak se udržet ve formě, abychom se pak po konci co nejrychleji vrátili zpátky do tempa a mohli všechny zápasy odehrát.

Jak dlouhý je podle vás návrat do optimální výkonnosti, kterou měl tým třeba před čtrnácti dny?

Je to hodně individuální, ale především náš tým je natolik profesionální, že se všichni zdraví budou snažit udržet po fyzické stránce na té nejvyšší možné úrovni. Bude záviset jen na tom, za jak dlouho se nám vrátí pocit balónu v ruce a kdy se navrátíme do basketbalových dovedností na hřišti.

Lze to konkretizovat časově?

Budu optimista a řeknu, že do týdne můžeme být zpátky

Vy máte na zahradě u domu basketbalové hřiště. Využíváte ho?

Zatím není úplně ideální počasí, tak jsem byl jen jednou za poslední týden. Když nefouká vítr a není extrémní zima, tak to jde. Chci, abych měl alespoň trochu balon v ruce. My máme tréninkové plány, podle kterých se pečlivě připravujeme. On by nás Rička (Ricardas Reimaris, kondiční trenér týmu – pozn. redakce), nenechal lenosti na pospas.

Vy osobně máte trochu výhodu, protože vám sparingpartnera může dělat basketbalově šikovný syn. Využíváte Bastyho?

Při fyzické přípravě ne, ale pro basket u nás doma, ho využít mohu.

Ví se o vás, že jste hodně soutěživý. Soutěžíte i s Bastym?

V tomto období ještě moc příležitostí na soutěž nebylo, ale je pravda, že rád soutěžím a svého syna nevyjímám. A někdy to bývá i vyhrocené (smích).

Jaká je optimální teplota pro venkovní hřiště?

Taková, aby nemrzly prsty, protože v rukavicích se basket hrát nedá. Teplota by nebyla tím největším problémem, spíše ty ostatní podmínky jako vítr a déšť.

Jak se odráží míč při driblinku při teplotách kolem pěti, deseti stupňů?

Nějaký rozdíl to je, ale do fyzikálních detailů jsem nešel.

Vy jste v nedávné době laboroval s přetrženou achillovkou. Lze to nějak srovnávat?

Je v tom velký rozdíl. Při zranění achillovky jsem nemohl po určitou dobu dělat vůbec nic. V dnešní situaci musíme být „jen“ doma, i když je většina z nás zdráva. Může tedy třeba běhat nebo se udržovat v nějakém rytmu a čekat, až nás pustí do haly.

Seznámil jste se už podrobně s katastrálním územím „vašich“ Kovanic?

Moc ne! Nejsem zastáncem porušování pravidel, ale jestli se po liduprázdném poli zatoulám pár desítek metrů za hranice obce, to opravdu neřeším.

Představte si, že byste byl šéfem Asociace ligových klubů a měl byste rozhodovat o tom, jaký bude osud pokračování Kooperativa NBL. Jak byste postupoval?

Jsem rád, že jsem jenom hráčem a ne předsedou (smích). Slyšel jsem, že variant je více. Záležet bude na tom, jak dlouho se bude stát, kolika týmů se to bude týkat. Myslím si, že každý klub se na další osud ligy bude koukat jinýma očima a každý bude mít připravený plán, který mu bude vyhovovat co nejvíce. Myslím, že našemu klubu je to skoro jedno. Vyhráli jsme základní část, vedeme i teď, předkolo play off hrát nebudeme. Já osobně si přeji, aby se termíny co nejrychleji vrátily do normálu a všichni jsme mohli odehrát co nejvíce kvalitních utkání.

Nebojíte se o osud titulu Mistra ligy 2020/21?

Věřím, že se sezona nějak dohraje a vítěz bude vyhlášen.

Vladimír Malinovský

Tomáš Laš