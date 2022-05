Zdálo se, že tentokráte Ústí nebude klást odpor, ovšem pak se rozstřílel Delano Spencer, který dal za první poločas 17 bodů a Sluneta se ve druhé čtvrtině dotáhla na pětibodový rozdíl. Jenže následně dal koš s faulem opět Kříž a možná nejpovedenější poločas v sezoně zakončil dlouhou trojkou v poslední vteřině druhé čtvrtiny.

Rázem to bylo o deset bodů a Nymburk začal opět unikat. Když pak v polovině třetí čtvrtky dal během deseti vteřin dvě trojky Lukáš Palyza, odskočili domácí už na 23 bodů a bylo rozhodnuto. Zvláště když Palyza chytil slinu a během 10 minut dal 15 bodů. V poslední čtvrtině už tak mohly oba celky šetřit síly na pokračování série, která se v neděli přesune do Ústí.

Nymburk sice tentokrát nevyhrál doskok tak dominantním způsobem jako v prvním duelu, ale i tak měl pod košem jasnou převahu, když odtud dal 62 bodů, zatímco Ústí jen 24. Slunetu pak brzdilo i 21 ztrát, z čehož Nymburk vytěžil 34 bodů.

„Byl to od nás lepší zápas než ten první. Hlavně v útoku jsme byli více koncentrovaní. Ale i v obraně jsme měli dobré momenty, až tedy na druhou čtvrtinu. Je ale třeba ocenit i soupeře, který má hráče, kteří jsou schopni skórovat jeden na jednoho. Tentokrát jsem byl ale s naším výkonem mnohem spokojenější. Je důležité, že i když ztratíme větší náskok a výhodu a dovolíme soupeři se přiblížit jako ve druhé čtvrtině, že hned umíme zapnout a znovu odskočit. Hrajeme týmově, teď to ale byl večer Martina Kříže, který využil toho, jak soupeř brání. Skvěle to četl a dobře proměňoval své šance. A ta jeho trojka na konci poločasu nám dodala velkou vzpruhu do druhé půle. Vedeme 2:0, ale čekáme, že Ústí bude doma ještě nebezpečnější, proto nemůžeme polevit v koncentraci a myslet si, že teď už to půjde snadno. Je to play off a soupeř nás bude chtít alespoň jednou porazit,“ uvědomuje si Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Rarita na západě Čech: 33 úspěšných penalt. Byl jsem mimo, hlásil brankář

„I když tomu výsledek neodpovídá, byli jsme o něco lepším soupeřem. Ve druhé čtvrtině jsme se dostali do těsného bodového kontaktu, ale pak nám zase došly síly. Nepříjemná obrana a rychlý basketbal, co Nymburk předváděl, nám dělaly problémy. Zápas se možná zlomil právě ve druhé čtvrtině. Když se s Nymburkem nehraje na sto procent celých čtyřicet minut, pak dochází k takovým šňůrám. Já stále věřím, že doma potrápíme Nymburk daleko více. Atmosféra v Nymburce byla solidní, čekám, že nám domácí prostředí pomůže. Ale energii bychom měli dávat do zápasu stejnou doma i venku,“ má jasno asistent trenéra Ústí Alexandr Novák.

„Předvedli jsme o něco lepší výkon než v prvním zápase. Našly by se v něm pasáže, jak bychom chtěli hrát. Ovšem našly se i chyby, a tak máme na čem pracovat. V neděli jedeme do Ústí a doufám, že to ukončíme v nejkratším možném čase, tedy už v pondělí. Možná to byl po zranění můj nejlepší poločas v sezoně. Nejsem typ hráče, který by to nějak moc sledoval, já jsem hlavně rád za to, že to zvedne týmový výkon. Snažil jsem se po doskoku rychle převézt míč na útočnou polovinu. Hra se tím hodně zrychlí. Jsem rád, že se to v semifinále trochu ve mně zlomilo. Ve čtvrtfinále jsem nehrál v útoku, co jsem chtěl a co umím. Doufám, že to bude pokračovat a bude se to jen a jen zlepšovat,“ vyprávěl nymburský borec Martin Kříž.

„Byl to pro nás hodně těžký zápas, v první půli jsme hráli celkem dobře, ale pak nám chyběla trochu disciplinovanost ve druhé půli a tam nám zápas utekl. Musíme to ale hodit za hlavu a soustředit se na další zápasy. Už v závěru poločasu nám tam Nymburk utekl, poté co jsme ho začali stahovat. A když pak ve druhé půli přišlo několik našich ztrát, rázem z toho byl velký náskok domácích. A už bylo těžké se zas dotáhnout,“ přiznal ústecký hráč Kaleb Joseph.

Nymburk - Ústí nad Labem 100:72

Nejvíce bodů: Kříž 19, Palyza 18, Harding 15, Hruban 13, Gak 10, Ross 9, Váňa 5, Kovář 4, Rylich 3, Tůma a Benda po 2, Kábrt 0 - Spencer 24, Svejcar 12, Joseph a Pecka po 8. Fauly: 19:20. TH: 18/10 - 17/12. Trojky: 8:8. Doskoky: 35:31. Ztráty: 7:21. Zisky: 13:2. Asistence: 21:9. Stav série: 2:0. Čtvrtiny: 29:17, 22:24, 25:13, 24:18.

David Šváb