Rozložit síly na celý kádr, zacelit díky po absentujících hráčích. Také to byly hlavní úkoly českého šampiona kromě výhry. „Museli myslet na mnoho věcí, zejména na to, jak správně rozložit minuty mezi hráče,“ přitakal nymburský trenér Oren Amiel.

Tomu ale vůbec nelíbil výkon týmu v prvním poločase. Domluva v poločasové pauze padla na úrodnou půdu. „V poločase jsme pak museli provést trochu budíček a po něm jsme druhou půli zvládli lépe. Ve druhé půli odvedli hráči dobrou práci, zvedli úroveň intenzity a rozhodli rychle zápas,“ byl už se hrou po změně stran spokojený Amiel.

Hosé ale rozhodně nebyli odevzdaní, dlouho bojovali o dobrý výsledek. To se jim zhroutili ve třetí čtvrtině. „Brno hrálo dobře, já je respektuji. Věděli jsme, že to bude těžké. Na nás je, abychom vždy našli způsob, jak u našich hráčů zmáčknout ten správný čudlík, abychom je motivovali k co nejlepšímu výkonu,“ hleděl především do svých řad kouč vítězného Nymburka.

Brno přijelo bez hlavního trenéra a tým vedl jeho asistent Martin Vaněk. „Zápas pro nás nebyl jednoduchý. Trenéra máme v karanténě a ještě ráno jsme nevěděli, zda tento zápasu budeme hrát. To moc mentálnímu nastavení nepomůže,“ věděl brněnský asistent. „Nymburk vypadal v prvním poločase trochu unaveně, my jsme chtěli běhat. Dokázali jsme skórovat jednoduché koše a do poločasu nám to vycházelo. „Bohužel vstup do druhého poločasu jsme nezvládli, začali jsme ztrácet jak na doskoku tak jsme dělali hloupé ztráty, ze kterých jsme inkasovali jednoduché koše. To si proti Nymburku nemůžeme dovolit. Nakonec jsme v poslední čtvrtině zabojovali, ale rozhodla třetí čtvrtině na doskoku a ve ztrátách,“ našel rozhodující momenty utkání šéf brněnské lavičky.

Právě Vaněk dříve v Nymburce působil. Jeho návrat tak příliš sladký nebyl. „Návrat do Nymburka v pozici hlavního trenéra bych si asi užíval ještě více, kdybychom odehráli lépe druhý poločas. Není to pro mě první zkušenost, už jsem z pozice hlavního kouče v Nymburce zápas vedl. To, že budu koučem právě v Nymburce, beru jako kdyby to byl jakýkoliv jiný zápas,” řekl Vaněk.

Náročnost nabitého programu se může projevit v každém střetnutí. Velkým výpadkům se ale Nymburští zatím vyhýbají. I když měli v prvním poločase zápasu s Brnem menší výpadek. „Není teď pro nás úplně snadné hrát při tom náročném programu bez několika důležitých hráčů,“ připomněl nymburský borec Stephen Zimmerman nepřítomnost zkušených Bendy a Hrubana. „Ale jsem rád, že jsme se ve druhé půli zvedli. Je ale vždy dobré, když mezi zápasy v Lize mistrů máme tyto těžké zápasy,“ uvedl Zimmerman.

V poločasové přestávce bylo v kabině Nymburka pěkně veselo. Rozladěný nebyl jenom trenér Amiel. „Křičel na nás trenér, Paly (Palyza) na nás křičel, Retin (Obasohan) na nás křičel a přineslo to efekt. Víme, čeho jsme schopni a je jen třeba najít na to energii. Máme dost času na regeneraci na další zápas. Já sice mám sedmnáct doskoků, ale zároveň to bylo často po mých nedaných střelách. Moje úspěšnost nebyla moc dobrá,“ byl k sobě kritický hráč s číslem 33.