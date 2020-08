Českou významnou posilou týmu Basketball Nymburk se stal odchovanec tachovského basketbalu Luboš Kovář. Více než dvoumetrový podkošový hráč na pozici čtyři není v Nymburce úplným nováčkem.

Posila. Basketbalové mužstvo Nymburka posílil Luboš Kovář | Foto: Foto: David Šváb

Luboš Kovář přišel do Nymburka v roce 2016 z Lokomotivy Plzeň a hned se stal lídrem mládežnických týmů. S kadety U17 vyhrál titul a s juniory skončil na Mistrovství České republiky čtvrtý. V obou družstvech odehrál průměrně 28 minut. Kromě toho ještě pomohl B týmu v první lize. O rok později přestoupil do Svitav, ale stále se vracel do Nymburka k týmu U19 (stříbro na MČR) a do B týmu. O další rok později už měl ve Svitavách významnou roli, proto za B tým Nymburka nastoupil ve čtyřech zápasech a za juniory ve třinácti. Podobné to bylo i v sezoně minulé, kdy kromě NBL ve Svitavách odehrál devět utkání v první lize za Basketbal Polabí.