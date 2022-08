Nymburk je klub s výraznou historií a hraje na vysoké úrovni v evropských soutěžích. Také jsem slyšel chválu na celou organizaci a pro mě je to dobrá příležitost směrem do Evropy. Opravdu se těším na tuto výzvu a práci s nymburskou rodinou.

Poslední tři roky jste pracoval v Kalevu, předním estonském týmu, který také hrál Ligu mistrů a je na podobné úrovni jako Nymburk. Dají se tyto dva týmy srovnat?

Oba týmy mají podobnou strategii, rozpočet, hledají podobné hráče, kteří se chtějí zlepšovat a dále se posouvat ve svých kariérách, kteří ještě nejsou hotovými hráči, ale mají zápal a klub jim chce v jejich kariérách pomáhat. To se mi líbí a je to část mé práce, abych dělal hráče lepšími.

Máte za sebou velkou kariéru jako hráč i jako trenér. Vybavíte si nějakou konkrétní zkušenost s českým basketbalem a měl jste možnost český basketbal sledovat?

Samozřejmě. Sledoval jsem hlavně Nymburk v evropských soutěžích. Jako hráč si pamatuji, že jsem hrál s reprezentací v Opavě a také jsem tam v sezoně 1997/98 hrál Saportův pohár za ASK Broceni. Moje největší vzpomínka ale je, jak mi velký český pivot Jiří Trnka zlomil nos, když jsme proti sobě hráli ve slovinské lize (sezoně 2002/03). To si moc dobře pamatuji. Doufám, že se s ním v Čechách zase potkám.

A proti nymburské legendě Petru Bendovi jste nehrál?

Určitě jsme proti sobě museli hrát, ale nepamatuji si to. Nechci si něco vymýšlet. Ale jsem moc rád, že mám takto zkušeného hráče v týmu. Věřím, že mi bude k ruce a pomůže mi rychle poznat a pochopit kabinu a vše kolem. Určitě bude pro mě velkou pomocí. Pro mě bude největší výzva si rychle zvyknout na situaci v jiné zemi. Vedení a sportovní ředitel mi s tím pomohou, ale pohled od takto zkušených hráčů je velmi důležitý.

Jak byste popsal svůj trenérský styl. Na co se mohou fanoušci těšit?

Já jsem maximalista a chci vyhrát každý zápas. Zakládám si na dobré obraně, na které hodně pracuji a chci po hráčích, aby byli zodpovědní směrem do obrany. To je pro basketbal velmi důležité. Jinak ale nejsem trenér, který by se držel je jednoho systému. Uvidíme, jaký tým se nám podaří poskládat, co nám hráči budou schopni nabídnout a co naopak ne, a podle toho naší hru naplánujeme. Do každého utkání ale půjdeme s tím, že od první do poslední minuty se budeme rvát.

Do nového týmu přicházíte až v průběhu léta a nikoli v červnu, kdy se o většině trenérských změnách rozhoduje. Je to nevýhoda, že máte méně času na skládání týmu a přípravy?

Nemůžeme to změnit, je to realita a nemá cenu se tím zatěžovat. Já jsem velmi rád, že mohu být v Nymburce, to je pro mě to hlavní a teď se dáme do práce, abychom dosáhli co nejlepších možných výsledků.

Jako trenér působíte klidně, ale jako hráč jste dával emoce najevo hodně. Měl jste i své oslavné gesto, když jste si hřbetem ruky klepal na čelo, že?

Dělával to brazilský fotbalista Ronaldo, který byl tehdy mým oblíbeným sportovcem. Pak jsem to prostě jednou udělal také po povedené akci v důležitý moment. Pak jsme to zopakoval, fanoušci se toho rychle všimli a už mi to zůstalo.

David Šváb