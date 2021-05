Nymburk odjížděl na Final 8 s oprávněným sebevědomím jako druhý nejlepší tým soutěže co do počtu výher. Jenže šance na velký úspěch jakoby hráčům svázala nohy i ruce. Soupeř diktoval tempo a Nymburk se nedostával ke své rychlé hře. Přesto ale byl zápas velmi vyrovnaný. Oba celky vedly v zápase v podstatě stejný čas a jednadvacetkrát se měnilo vedení.

„Prostě jsme udělali moc chyb. Nechali jsem se od Karsiyaky vtáhnout do jejich stylu hry pět na pět. Nám chyběly body z rychlých protiútoků. I tak jsme měli šanci, ale nedokázali jsme se trefit z dálky, zahodili jsme hodně šestek a pak ta naše šance už byla malá, protože Karsiyaka má zkušený tým, který ví, jak tyto koncovky hrát. Dobře si podali míč, trefili se z dálky, my naopak měli špatné procento střelby,“ hodnotil utkání kapitýn nymburského celku Vojtěch Hruban.

Střelba byla tentokrát slabinou Nymburka. Nepadaly mu trojky, nedařilo se mu ani při trestných hodech. „S úspěšností kolem třiceti pěti procent a s minutými šestkami se takový zápas vyhrát nedá. Oni to hodně zpomalovali, hodně hru tahali, pak je to těžké rozběhnout, co by vyhovovalo nám. Když jsme si pak i v tom postupném útoku vytvořili dobrou střelu, tak jsme ji kolikrát neproměnili. Z týmu jsme cítil nervozitu. Bohužel jsem se asi sami dostali pod moc velký tlak, protože jsme cítili, že chceme dojít co nejdál. Možná byla i chyba o tom mluvit na veřejnost, ale my to tak prostě cítili, že na to máme,“ věřil Hruban.

Nakonec český šampion na soupeře nestačil. Čtvrtfinále turnaje tak bylo jeho konečnou. „Ve chvíli, kdy jsme ale vstoupili na tohle velké jeviště, tak jsem cítil z kluků určitou nejistotu v tom, co normálně v klidu dělají. To byl velký problém. Věřím, že za rok se zas můžeme vrátit silnější a zkušenější. To se teď hrozně špatně hodnotí, protože to zklamání je velké, jelikož sami víme, že jsme na to měli a mohli jsme vyhrát, ale nehráli jsme dobře. Padá to hodně na naší hlavu a o to těžší je to skousnout,“ hledal těžko slova kapitán poražených.

Rozhodovalo se v posledních třech minutách. Nymburk ještě vedl 71:69, když se střelecky chytl Hayden Dalton, jenže závěr patřil zkušenějšímu soupeři, který se ujal vedení a dostal Nymburk pod tlak. Z toho pramenila špatná rozhodnutí vedoucí ke snadným košům pro Karsiyaku a valící se lavina už nešla zastavit. Koncovku tak Karsiyaka vyhrála 15:2 a tím i celý zápas.

„Měli jsme k postupu určitě blíž než loni. Sice to nedopadlo, ale ono to jednou přijde. Zkušenosti jsou potřeba. Oni měli hodně zkušených hráčů, kteří to v koncovce zvládli, zatímco my si pod tlakem brali i tak trochu hloupé střely a nevytvořili jsme si nic pořádného,“ nevymlouval se ani Jakub Tůma, hráč Nymburka.

Také on byl přesvědčený, že jeho tým je schopný dosáhnout na medaili. Nestalo se. „Věřili jsme, že máme na to postoupit, ale nepovedlo se. Jsou to pro nás obrovské zkušenosti, které jednou využijeme. My se přizpůsobili jejich tempu hry, vůbec jsme neplnili to, co jsme chtěli, tedy rychle nabírat jejich hráčů a rozběhat to. Soupeř nás naopak zpomalil a my si ani nepomohli trojkami. Nebyl to prostě náš zápas,“ byl po zápase zklamaný Jaku Tůma.

Nymburku to prostě nešlo. O co se mohl opřít v předešlých zápasech, to mu tentokrát nešlo. Nemohl se dostat do svého tempa, nedařilo se mu střelecky. Tíha okamžiku byla silná. „Když se podíváme na video ze zápasu, najdeme milion věcí, které jsme mohli udělat lépe. Mohli jsme hrát tvrději, lépe bránit, více si půjčovat míč, lépe provádět akce. Tyhle zápasy jsou o detailech a oni v tomto ukázali svou zkušenost. Pro nás je příležitost se poučit. Občas musíte trpět, abyste se zlepšil. A tohle je přesně ten moment,“ těžko přijímal vyřazení nymburský basketbalista Retin Obsasohan. „Všechny nás to moc mrzí, ale musíme se z toho poučit a jít s tímto pocitem do přípravy na novou sezonu, abychom se vrátili silnější,“ dodává sílu sobě i ostatním belgický reprezentant.

Čtvrtfinále zůstalo pro Nymburk maximem a historický úspěch odolal. Multišampin z Polabí se ale rozhodně nemá za co stydět. Má za sebou fantastickou sezonu v Lize mistrů. „Před čtyřmi lety jsme vypadli poslední střelou v osmifinále, teď jsme dvakrát nestačili na soupeře ve čtvrtfinále, takže věřím, že ono to přijde. Ať už to bude se mnou nebo s někým jiným, s jinými hráči, ale ono to prostě přijde, protože tento klub se stále snaží odvádět co nejlepší práci bez ohledu na okolnosti. Ta odměna jednou přijde. Já bych v této sezoně nic neměnil,“ řekl po utkání kouč Nymburka Oren Amiel.

Také on ocenil to, čeho jeho mužstvo dosáhlo. „Pro náš klub je velkým úspěchem se dvakrát za sebou dostat na Final 8. Samozřejmě jsem mohli hrát lépe, ale i kdybych měl tu možnost vzít si kohokoli na světě, tak bych rozhodně neměnil ani jednoho z našich hráčů. My se rozhodli jít do bitvy společně a vytvořili jsme opravdu skvělý tým a vyhráváme i prohráváme jako tým,“ konstatoval Amiel. „Všechny tyhle kluky včetně mých asistentů bych si vzal na opuštěný ostrov nebo na horskou tůru, protože jim věřím, že se vzájemně podpoříme. Ano, je to pro nás smutné a prohra se nám nepřijímá snadno, ale musíte trpět, abyste se posunuli. To dobré je stále před námi a jednou to přijde,“ věří kormidelník nymburského celku.

Nymburk - Pinar Karsiyaka 73:84

Nejvíce bodů: Dalton 14, Hruban 12, Harding a Zimmerman po 11, Obasohan 10, Tůma 7, Benda 4, Prewitt 3, Palyza 1, Kovář a Šafarčík po 0 - M`Baye 20, Henry 19, Morgan 18, Birsen 12. Fauly: 23:19. TH: 19/11 - 16/10. Trojky: 6:10. Doskoky: 43:48. Čtvrtiny: 24:22, 17:16, 14:18, 18:28.