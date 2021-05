„Asi nemůžeme být nespokojeni, když jsme postoupili,“ hlásil do mikrofonu České televize nymburský hráč Vojtěch Hruban.

Jeho tým v prvním poločase tak suverénní nebyl, po změně stran dominoval. „My jsme nehráli v první půli chytře, nedali jsme lehké koše a měli jsme mizernou střelbu. Pak jsme přitlačili v obraně, něco trefili z dálky a síly byly na naší straně,“ uvedl Hruban a mohl se svými spoluhráči vyhlížet finálového soupeře. Kolín nebo Opava? „Do Kolína to máme o trošku blíž, asi by se lépe cestovalo. Ale je to jedno, je to jeden zápas,“ přidal Vojtěch Hruban.

Nymburský kouč Oren Amiel si po vítězství rýpl do kouče domácích, který po minulém zápase kritizoval Obasohana. „Děkuji trenéru Růžičkovi, že udělal práci za mě. Jeho slova můj tým namotivovala. Po třinácti letech kariéry jsem se zase něco přiučil,“ hlesl kouč.

Na straně Brna dostalo při absenci tří zraněných borců mládí. „Je to obrovská škola. Nymburk he nejlepší tým ligy a pro nás to jsou obrovské zkušenosti. Byli jsme nabuzeni, ve druhé půli nasadili hosté jiné tempo, my jsme nebránili, nekomunikovali a to nelze. Rozhodla jenom naše nezkušenost, viděli jsme se v dalším zápase. Nepřipravili jsme se mentálně,“ přiznal brněnský mladíček Jakub Nečas.

Nedostatek zkušeností mohl být hlavním rozdílem. „Asi nám chyběly zkušenosti a fyzičnost na doskoku. Pak se zlepšil soupeř ve trojkách a rozdíl byl velký. Nymburk byl rozjetý,“ řekl domácí trenér Lubomír Růžička. „Jsme rádi, že jsme mezi čtyřmi nejlepšími a uděláme všechno proto, abychom získali medaili,“ dodal.