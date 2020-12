Oren Amiel, trenér Nymburka: „Začali jsme pomalu a ne s tou správnou energií. Ale do druhé půle jsme přidali v energii a udělali jsme si zápas snazší. Změnili jsme myšlení. Řekli jsme si o poločase, že je třeba hrát více agresivně a s větším nasazením. Bylo to více o hlavě než o taktice. Vždy se snažíme rozdělit síly mezi více hráčů, abychom si udrželi naše tempo. Postrádali jsme několik hráčů, více minut tak dostali i mladí hráči jako Fanda (Rylich) nebo Rosťa (Jirák) a ti nám pomohli udržet naše vysoké tempo.“

František Rylich, hráč Nymburka: „Do zápasu jsme nastoupili laxně, zase jsme nedělali to, co jsme měli, hlavně v obraně. V útoku se vždy prosadíme, ale důležité je body nedostávat a to se nám v první půli moc nedařilo. O poločase jsme si řekli, že to takhle nejde a ve druhé půli jsme se snažili obranu zlepšit, dostali jsme se do našeho rytmu a rychle jsme zvýšili náskok, který jsme pak drželi. Je pro mě docela změna chodit na rozehrávače i v nejvyšší soutěži, protože dosud jsem hrál za áčko hlavně na křídle, ale je to můj post a kvůli zraněním našich rozehrávačů se mi otevřela možnost zde hrát více.“

Dominik Štěpán, hráč Olomoucka: „Chtěli jsme podat co nejlepší výkon a maximálně to Nymburku ztížit. A osmnáct minut jsme hráli vyrovnaný zápas. Pak přišly laxní chyby a druhý poločas už nebyl podle našich představ. Ale myslím si, že se ukázalo, že máme na čem stavět. Máme tam dobré pasáže a nehrajeme jako tým z posledního místa. Jen v tom musíme pokračovat. Chceme hrát agresivně, protože jsme mladí a zkušenosti teprve přijdou. Ale hladovost je o hlavě.“

Predrag Benaček, trenér Olomoucka: „My jsme na Nymburk stačili a měli na něj sílu jen osmnáct minut. První poločas jsme bojovali a hráli jsme nad rámec našich současných možností, ale Nymburk je lepší a kvalitnější tým a ve druhé půli to ukázal, když rychle zvýšil svůj náskok a zaslouženě vyhrál. Naši kluci dělají co mohou, bojují a nic nevzdávají. Musíme makat dál. Hrajeme se sedmi mladými hráči, kteří si zvykají na nejvyšší soutěž a těch pět zkušenějších hráčů to nemůže táhnout celou dobu. Přesto jsme sem jeli s tím, že chceme odehrát co nejlepší zápas a předvést chlapský výkon, bojovnost. A to se povedlo. Lepší týmy tu prohráli o více bodů. Pro naše kluky je to skvělá zkušenost.“

(mal, dš)