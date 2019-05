Nymburk tak má blízko k tomu, že podruhé v historii získá titul bez jediné porážky v sezoně. Dosud se to povedlo jen v ročníku 2013/14. Aktuálně drží šňůru 57 ligových výher v řadě a už jen dvě mu chybí k vyrovnání vlastního rekordu.

V úvodním finále Děčín zlobil favorita jen v prvním poločase. Druhý zápas v Děčíně byl vyrovnanější, ale nakonec z toho byla nymburská výhra 76:65.

Nyní tak má Nymburk tři pokusy na to vybojovat potřebné třetí vítězství a slavit šestnáctý titul v řadě.

„Věříme, že v úterý sérii ukončíme,“ řekl trenér Nymburka Oren Amiel. „V úterý chceme sérii ukončit a doma bychom to měli zvládnout,“ přidal kapitán Pavel Pumprla. „Doufáme, že v úterý ukončíme sezonu, ale nesmíme se uspokojit. Děčín přijede bojovat, my nesmíme polevit a doma musíme dodělat svou práci,“ varuje rozehrávač Eugene Lawrence před podceněním soupeře.

Pivot Petr Benda si může připsat už dvanáctý titul, čímž by vytvořil nový rekord. Dosud se o něj dělí s Ladislavem Sokolovským. Naopak první titul může získat Petr Šafarčík, který přišel do Nymburka teprve v únoru.

David Šváb