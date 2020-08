Nymburk - Patrioti Levice 94:64

Při předchozí prohře s Gliwicemi se nepovedlo zachytit začátek, tentokráte to byli naopak nymburští hráči, kteří zaskočili soupeře svým presinkem. Už v prvních minutách měli čtyři zisky a rychle vedli 12:5. Do konce první čtvrtiny se Levice ještě držely ve hře, od druhé části bylo rozložení sil na hřišti jasně dané.

Rychlá hra podpořená přesnou střelbou za tři body přinesly jasné vedení, které narostlo až na ttřicet pět bodů. Navíc hned pět hráčů mělo dvouciferný počet bodů a do střelecké listiny se zapsalo hned jedenáct hráčů.

Poprvé se v nymburském dresu představil Omar Prewitt a za devatenáct minut zaznamenal šest bodů za dvě trojky, tři doskoky a dvě asistence včetně parádního nahození na smeč Haydena Daltona. Nejužitečnějším hráčem byl Luka Rupnik, který k dvanácti bodům přidal i šest asistencí, čtyři zisky a dva doskoky.

„Máme za sebou pár společných tréninků a ještě čekáme na nového pivota, ale obrysy naší hry už začínají být vidět. Noví kluci už to začínají chápat,“ řekl po zápase nymburský hráč Petr Benda. „Chyby tam ještě jsou od každého z nás, protože jsme šest měsíců nehráli a je těžké se do toho zase rychle dostat. Postupem času to ale bude lepší a lepší. Uvidíme na konci září, kdy se bude dohrávat Champions League. Věřím, že do té doby bude tým hrát podobně jako v minulé sezoně," dodal Benda.

Nejvíce bodů: Kříž a Harding po 15, Rupnik 12, Hruban 11, Šafarčík 10, Dalton 8, Tůma 7, Prewitt 6, Benda a Kovář po 4, Jirák 2 - Juríček 25, Bachan 11, Krajčovič 10. Fauly: 20:18. TH: 12/10 - 17/10. Trojky: 14:6. Doskoky: 37:39. Ztráty: 11:24. Zisky: 17:4. Asistence: 21:13. Čtvrtiny: 21:17, 29:17, 26:10, 18:20.

David Šváb