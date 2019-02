Nymburk – Ve Sportovním centru v Nymburce se uskutečnila předsezonní tisková konference basketbalového ČEZ Basketball Nymburk.Po úvodním přivítání předal tiskový mluvčí klubu Ondřej Šimeček slovo prezidentovi klubu Miroslavu Janstovi.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

Rozpočet 60 milionů korun se nezmění

Ten krátce zhodnotil minulou sezonu. „Vítězství nad CSKA Moskva byl můj nejsilnější zážitek v dosavadní basketbalové kariéře," vyznal se z pocitů Jansta. Poté padlo pár slov o rozpočtu: „Náš rozpočet by se od minulého, který byl kolem 60 miliónu, neměl příliš lišit. Bude záležet i na tom, do které fáze evropských soutěží se dostaneme."

Dále prezident Jansta představil nového strategického sponzora a to ČKD Group, který se stane druhým největším partnerem pro nymburský klub. Nymburk bude také spolupracovat s reklamní agenturou BPA s cílem hledat partnery pro náš klub i celý český basketbal.

Miroslav Jansta také poodhalil přípravu akce pro propagaci basketbalu v Česku. „V rámci zápasu s CSKA Moskva, který bychom rádi odehráli v pražské O2 aréně, bychom chtěli doplnit řadou doprovodných akcí," řekl Jansta.

Co se týče cílů pro sezonu, nedočkali se přítomní novináři žádného velkého překvapení: „V české lize obhájit podesáté titul a opět obhájit Český pohár a ve VTB lize postoupit do play off. V evropských pohárech bychom rádi prošli kvalifikací do Euroligy, ale buďme realisty. Především Cantu udělá vše proto, aby byl on tím týmem, který postoupí. Pokud tedy neuspějeme, je našim minimálním cílem postup ze základní části Eurocupu."

Kromě sportovních cílů seznámil prezident Jansta přítomné s charitativními plány klubu: „Chceme, aby polovina příjmů ze vstupného za domácí zápasy v Nymburce směřovala na charitativní účely a z toho padesát procent chceme věnovat na opravu rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích."

Titul mistra je samozřejmostí

Druhým řečníkem byl hlavní trenér Ronen Ginzburg. Opět úvod patřil krátkému ohlédnutí za sezonou. „Není to jen můj názor, ale minulá sezona byla hodna zapamatování. Její význam si člověk uvědomí na po jejím skončení," zhodnotil kouč.

Loňské úspěchy jsou měřítkem nadcházející sezony. „Jsme uprostřed generační výměny hráčů, máme sedm nových hráčů a chvíli bude trvat, než se tým sehraje. Věřím, že náš ´salát´ na konci sezony bude mít správnou chuť," doplnil Ginzburg.

V letošních cílech šel Neno Ginzburg ještě o krůček dál než Jansta. Kromě zisku českého titulu, vítězství v Českém poháru, postupu do play-off VTB ligy, je jeho cílem minimálně stejné umístění v Eurocupu jako vloni, tedy čtvrtfinále.

Trenér Ginzburg se zmínil také o velkém významu Basketbalového centra mládeže. „Pro každý profesionální klub je důležité mít mládežnické týmy. Za to patří velké díky Michalu Ježdíkovi, který se v této oblasti angažuje," řekl kouč.

Práce BCM? Velký progres

Michal Ježdík, jako poslední řečník, zhodnotil výsledky BCM. „Za dva roky fungování vidím velký progres. V nejprestižnější kategorii U19 jsme v minulé sezoně získali druhé místo na Mistrovství České republiky."

Michal Ježdík také připomněl spolupráci s dalšími městy Středočeského kraje, stejně tak dobrou péči o nejmladší hráče i přípravu reprezentantů. „Mámě čtyři oddělení přípravky a čtyři naši hráči se zúčastnili turnajů mistrovství Evropy nebo světa," dodal.

Tomáš Laš