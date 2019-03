Olomoucko – Nymburk 94:98

Hosté vlétli na domácí jako vlna Tsunami. Olomoucko bylo na ručník. Český mistr vedl o osmnáct bodů, pak dokonce o dvaadvacet. To byla smršť. Jenže domácí přidali a do poločasu stáhli manko na přijatelných třináct bodů. A pak se děly věci. Olomoucko se nadechlo k náporu a najednou o čtyři body vedlo. Pomohly i dvě technické chyby na straně hostí. Pak ale vyrobil dvě hrubky Dunans a Nymburk toho využil k čtyřbodovému vítězství.

„Ano, potřebujeme takové zápasy. Nikoho nebaví pořád vyhrávat o dvacet, třicet bodů. Jsem proto za takový zápas rád, protože je to zkušenost pro hráče, kteří s námi takové zápasy ještě nezažili, že i v lize se něco takového může stát,“ uvedl Pavel Pumprla, křídlo Nymburka. „A také je třeba ocenit Olomoucko, i když mě to nepřekvapilo, protože zejména ve druhé polovině sezony ukazuje, že může být nebezpečným soupeřem pro každého. A věřím, že v play off bude minimálně v semifinále,“ pochválil soka Pavel Pumprla.