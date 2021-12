Nymburk nastoupil do zápasu jen 48 hodin po zápasu v Bosně a následném nočním návratu autobusem. Navíc tým cestou do Ústí zdržela nehoda na dálnici za Prahou a měl tak zkrácenou rozcvičku. Na hráčích to bylo vidět a nezačali v obvyklém tempu. Naopak Ústí chtělo potvrdit aktuální dobrou formu a od začátku drželo s favoritem krok.

Oba celky se tahaly, na trojku se odpovídalo trojkou, na smeč smečí. Atmosféra v hale se dostávala do varu a nechyběly ani emoce. To přimělo nymburské hráče přepnout na ještě vyšší level a zápas v posledních sedmi minutách rozhodnout. Za stavu 67:71 přišla nymburská šňůra 12:0, která definitivně určila vítěze. Výraznou roli v tom sehrál Colbey Ross, který dal v poslední čtvrtině 10 ze svých 16 bodů a přidal dvě asistence.

Nymburk soupeře přehrál zejména širší lavičkou, která tu domácí přestřílela 48:16. Hosté také měli výrazně přesnější střelbu za dva body, ze které vytěžili 62 bodů oproti 30 bodům domácích. Ti zas měli lepší trojky.

„Bylo to pro nás těžké utkání, protože za sebou máme dlouhou cestu a víceméně jsme šli do zápasu rovnou z autobusu. Očekávali jsme takový průběh, protože jsme věděli, že Ústí ucítí šanci, ale musím svým hráčům pogratulovat, že zvládli tuto velkou výzvu, někteří jsou opravdu unavení a jsem opravdu rád, že jsme to zvládli,“ vyprávěl po utkání Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Mistrovský tým se rozjížděl ztuha. „Začali jsme trochu pomaleji, ale když přišla druhá půle, tak nám trenér říkal, že to musíme zvládnout, abychom dělali věci, které děláme na tréninku, hlavně v obraně, a tam to začalo,“ řekl nymburský hráč Colbey Ross. „Základní pětka odvedla dobrou práci a hráči z lavičky přinesli do hry hodně energie a to nám na konci přineslo výhru.“

Ústí za sebou mělo úspšné období. „V první řadě bych chtěl pogratulovat Nymburku k vítězství, přerušili naší vítěznou šňůru, ale myslím, že se nemáme vůbec za co stydět,“ byl pyšný na svůj tým kouč poražených Jan Šotnar. „Jsem rád za dvě věci - za předvedený výkon a energii, kterou do toho hráči dali, a hlavně za novou posilu. Khaleb tu s námi vlastně byl jen od rána, s týmem absolvoval pouze jeden trénink a v už v zápase bylo vidět, že to bude velká posila. Takže my si teď odpočineme a příští týden se těšíme na pohár a na Kolín,“ uvedl kouč Slunety.

„V první půli jsme hráli dobře, hráli jsme s vysokým nasazením v obraně. Jak zápas ubíhal, odvedli jsme dobrou práci, když jsme nedebatovali s rozhodčími. Ale myslím, že jsme odvedli dobrou práci proti tak silnému soupeři, když jsme bojovali až do konce," podotkl Khaleb Joseph, basketbalista Ústí.

Ústí nad Labem - Nymburk 78:96

Nejvíce bodů: Pecka 21, Svejcar 15, Autrey 14, Johnson 11, Joseph 9 - Hruban 19, Ross 16, Benda, Gak a Palyza po 10, Tůma 8, Harding 6, Rivers a Kovář po 5, Kříž 4, Váňa 3. Fauly: 19:19. TH: 15/9 - 16/13. Trojky: 13:7. Doskoky: 32:43. Ztráty: 11:11. Zisky: 4:3. Asistence: 15:19. Čtvrtiny : 19:19, 25:22, 16:23, 18:32.