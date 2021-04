Nymburk vyhrál posledních dvacet tři ligových duelů a za celou sezonu zaváhal jen v listopadu proti USK. Právě Pražany v úterý přehrál o dvaašedesát bodů a dobrou formu bude chtít potvrdit i v Kolíně. Ten doma prohrál naposledy v prosinci právě s Nymburkem. Od té doby vyhráli doma jedenáct zápasů v řadě. Z posledních pěti zápasů ale třikrát prohráli v Brně, Pardubicích a Opavě.

„Posílili tým a jsou ještě nebezpečnější. Zároveň se ale na nich projevil ten výpadek kvůli Covidu. Do té doby hráli výborně, ale co se vrátili z karantény, tak se trochu trápí,“ uvedl před čtvrtečním střetnutím Jakub Tůma, nymburský basketbalista. „Teď v posledních zápasech proti nám soupeři šetřili své opory, tak doufám, že to Kolín nezabalí dopředu a bude s námi chtít bojovat. Bylo by určitě lepší, kdyby hráli v plné sestavě a chtěli nás porazit, abychom se mohli lépe připravit na play off a Final 8 Ligy mistrů,“ přeje si Tůma.

Do utkání půjde Nymburk oslabený o zraněného Martina Kříže a také o Petra Šafarčíka, který má menší potíže se svalem. Do hry ještě nebude připravený ani Retin Obasohan, který zažehnal komplikace po covidovém onemocnění a začal s individuálním tréninkem.

Také realizační tým českého šampiona má své plány. Je třeba se dobře připravit na play off a především na finálový turnaj Ligy mistrů. „Naším cílem je být ve formě pro play off a k tomu vše směřujeme. Hrajeme s Kolínem, který má velmi dobrou sezonu a doma budou určitě nebezpečným týmem. Mají teď širší rotaci oproti našim předchozím soubojům. To je pro ně dobře, protože opory si v utkání mohou odpočinout a mohou být ještě efektivnější,“ řekl asistent trenéra Nymburka Aleksander Sekulič.

Vladimír Malinovský

David Šváb