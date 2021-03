Nymburk hrál naposledy 11. března ligový zápas doma proti Brnu. Pravidelné testy na Covid pak odhalily nákazu v kabině a celý tým musel do preventivní karantény. Během ní se hráči udržovali alespoň posilováním a fyzickým tréninkem, který jim předcvičoval kondiční trenér Ričardas Reimaris prostřednictvím online vysílání. Nyní byla po negativních výsledcích při testováních karanténa ukončena a hráči se opět vrátili do plného tréninku. S týmem už naplno trénovali i Petr Benda a Vojtěch Hruban, kteří před karanténou řešili zdravotní potíže.

„Ta pauza byla hodně dlouhá, pro mě ještě delší, protože jsem byl předtím zraněný, takže už nás všechny svrběly prsty. Jsme rádi, že zas můžeme být na hřišti a trénovat. Mít takovou pauzu uprostřed sezony je hrozně nepříjemné. A nám se to stalo už podruhé. Je to hodně zvláštní situace,“ řekl kapitán Nymburka Vojtěch Hruban.

Petr Benda dostal návrat do tréninkového procesu ke čtvrtečním devětatřicátým narozeninám. „Nejlepší dárek pro mě je, že vůbec můžeme dál hrát a po karanténě se vrátit zpět. Že to neskončilo jako loni, kdy touhle dobou bylo vše ukončené. Něčím podobným si prošlo mnoho týmu u nás i v zahraničí a holt ta sezona je jaká je, ale jsme rádi, že se vůbec dál hraje,“ řekl zkušený pivot.

Nymburk podobnou situaci zažil už loni v říjnu, kdy onemocněla většina týmu a po karanténě hned bez pořádného tréninku musel Nymburk vyrazit na úvodní zápas sezony Ligy mistrů do Dijonu. Tam mu ve druhé půli došly síly a nakonec jasně prohrál. Teď ale hráči věří, že se s nucenou pauzou vyrovnají lépe.

„Samozřejmě se to musí projevit. Ale když se nám to stalo na podzim, tak jsme před odjezdem do Dijonu neměli trénink vůbec. Teď máme čtyři dny a navíc zápas s Brnem k tomu. To nám hodně pomůže, abychom se dostali do tempa a znovu rozeběhli,“ věří Hruban.

„Teď je to jiná situace než na podzim před Dijonem. Teď máme víc tréninků a zápas s Brnem, abychom se dostali do rytmu. Pro nás je výhoda, že nejdeme hned do ostrého zápasu Champions League a že tam máme právě zápas s Brnem, které nás určitě prověří. Navíc Brno byl i náš poslední soupeř před pauzou, takže jejich hru máme stále v hlavě, což nám usnadňuje to, že se můžeme zároveň připravovat i na úterní zápas s Bambergem. Rozhodně ale v sobotu nic nepodceňujeme a je to pro nás důležitý zápas z mnoha pohledů,“ dodal Benda.

Brno už v této sezoně s Nymburkem svedlo vyrovnané bitvy. Při prosincovém dvojutkání vyhrál Nymburk jen o deset a o devět bodů. Až teď v posledním zápase vyhrál výraznějším rozdílem 98:82, když Brno postrádalo svého trenéra Lubomíra Růžičku. Teď doma ale jistě bude chtít Nymburk minimálně znovu potrápit a využít toho, že jako jeden z mála ligových klubů se nyní vyhnul karanténě a udržuje se tak v rytmu.

Navíc Brno potřebuje napravit poslední čtyři porážky včetně dvou těsných s USK, se kterým bojuje o čtvrté místo v tabulce a nyní na něj ztrácí dvě výhry. To Nymburk už je jistě první s náskokem sedmi výher na Opavu a Kolín.

Zápas v Brně začíná v sobotu v 18.30 hodin. Přímý přenos vysílá TVCOM.

Vladimír Malinovský

David Šváb