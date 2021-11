Nymburk – PAOK Soluň 71:75

Parádní atmosféra v pražské hale Královka hnala oba celky na zteč soupeřova koše. První desetiminutovka byla naprosto vyrovnaná, ani jeden tým nebyl schopen bodově odskočit. Také na výsledkově tabuli v kolonce skóre svítily dvě shodné číslice – 21:21. Domácí se v první části nedostali ani k jednomu trestnému hodu, ze šestek dali hosté sedm bodů.

Velká bitva pokračovala i ve druhé čtvrtině. Nymburk si v polovině této části vytvořil mírný šestibodový náskok, o který ale zase hodně rychle přišel. Hostů stačila minuta na to, aby šňůrou osm nula převážili misky vah na svoji stranu. Nymburk zdobil doskok, zato se mu tolik nedařilo jako obvykle při trojkových pokusech. Hosté na tom byli při trojkách ještě hůře. V poločase byl stav 40:37 pro nymburský tým.

Jestli Nymburk nebyl v prvních dvou čtvrtinách tak úspěšný v obraně, defenzivu vyšperkoval ve třetí čtvrtině. Hosté dali za čtyři minuty jen dva body, za celou desetiminutovku pak pouze dvanáct. Už na začátku druhého poločasu si domácí vypracovali nejvyšší náskok a to sedm bodů. A pokračovali. Dokonce se dostali na dvanáct bodů a náskok drželi. Český mistr stále skvěle doskakoval, navíc se mu začala dařit střelba. I za tři body. Nymburk si nesl do závěrečné čtvrtiny příjemný polštář 61:49.

Nymburk pak ustoupil ze hry, která mu přinášela ovoce. A ejhle. Dostal se do situace, ve které být rozhodně nechtěl. Nedařilo se mu skoro nic a do vedení šli pro změnu hosté. Chvíli předtím by si na to asi nikdo nevsadil. A bylo tu opět drama stejně jako na palubovce PAOKu. Minutu před koncem vedli hosté o bod. Harding svým košem přiložil pod kotel. Jenže hosté dali trojku a byli vpředu o dva body. Nymburk vyrovnal technickým košem, po shlédnutí videa ale rozhodčí koš zrušili. Sedm vteřin před koncem dali hosté dva trestné hody a vedli o čtyři. Další koš nepadl.

Bilance vzájemných zápasů tak nyní hovoří pro řecký klub. Jeho fanoušci byli jako u vytržení, Nymburk byl pořádně opařený.