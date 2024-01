Basketbalisty Nymburka čeká jeden z klíčových týdnů sezony. V neděli budou v Opavě bojovat o postup na závěrečný turnaj Českého poháru, kde po loňské absenci nechtějí znovu chybět. Ještě předtím ale ve středu odehrají zápas FIBA Europe Cupu o prvenství ve skupině se španělskou Zaragozou. A výhra by Nymburk výrazně přiblížila postupu do čtvrtfinále. Utkání začíná v 18.30 hodin.

Z basketbalového utkání osmifinále skupiny FIBA Europe Cupu Nymburk - Gravelines (72:57) | Foto: David Šváb

V polovině skupiny se Nymburk drží na prvním místě se stejnou bilancí dvou výher a jedné porážky jako mají Zaragoza i Gravelines Dunkerque. Poslední je bez výhry Manisa. Do čtvrtfinále postoupí jen dva nejlepší celky. Pokud Nymburk uspěje i ve středu, bude mít postup už hodně blízko. Porážka by naopak znamenala, že k postupu bude zřejmě potřebovat vyhrát oba venkovní zápasy na Manise i s Gravelines.

Zaragoza je sice jako zástupce nejsilnější evropské ligy favoritem, ale Nymburk v prvním vzájemném utkání ukázal, že není bez šance. Ve Španělsku byl dlouho lepším týmem, ještě na začátku poslední čtvrtiny vedl o 14 bodů, ale nakonec těsně prohrál 79:82. Zaragozu tehdy k výhře dotáhl Mark Smith, autor 20 bodů. Ten však poslední zápasy vynechal kvůli svalovému zranění a pravděpodobně se neobjeví ani v Nymburce. I bez něj má ale španělský celek nabitý kádr.

Zaragoza už se jednou představila v nymburském Sportovním centru. Bylo tomu v Lize mistrů v sezoně 2020-21. Nymburk tehdy doma vyhrál 98:78.

Aktuálně je Zaragoza ve španělské lize na jedenáctém místě s osmi výhrami a jedenácti porážkami a má ztrátu dvou výher na příčky pro play off. Prohrál tři z posledních čtyř ligových zápasů, naposledy v neděli doma s euroligovou Valencií 75:85. Ve skupině FIBA Europe Cupu odehrála tři velmi vyrovnané zápasy. Kromě těsné výhry nad Nymburkem vyhrála o tři body také na hřišti Manisy 65:68. Naopak na hřišti Gravelines těsně prohrála 69:70 košem v poslední vteřině.

Zajímavostí je, že Zaragoza jde proti proudu současného basketbalového vývoje a nezaměřuje se na střelbu za tři body. Zpoza oblouku dává jen pět trojek za zápas, což je nejméně z celého soutěže. Má i nejhorší úspěšnost 24,5 procenta. O to nebezpečnější je ale z prostoru okolo bedny a koše, kde má naopak úspěšnost šedesát procent, druhou nejlepší v soutěži.

Na straně Nymburka je zatím nejistý start Spencera Svejcara, který doléčuje zranění kolena a pomalu se zapojuje do tréninku.

Doprovodným programem utkání bude poločasové vystoupení Pole Studia Nymburk, největšího studia v ČR zaměřeného na pole dance. Vystoupí děvčata Sára Pavlíčková a Anežka Čermáková, která sbírají ocenění v ČR i v zahraničí.

Nymburk zasypal Hvězdu devatenácti góly, trenér byl přesto nespokojený

„Všichni víme, že nás čeká opravdu důležitý týden. Ve středu přijede skvělý tým. Proti španělskému týmu nehrajete každý týden. My jim ale můžeme čelit jako tým. Trenéři nám zase připraví dobrý plán, jako se to povedlo u nich. Na nás pak je, abychom se dostali do hry, byli soustředění a plnili plán na maximum,” uvedl před zápasem Ty Gordon, hráč Nymburka. „Věřím, že jsme teď ještě lepší tým, než když jsme hráli u nich. Tam jsme byli tři čtvrtiny lepším týmem, ale nedokázali jsme to dotáhnout a dokončit práci. Ale v tom jsme se poslední dobou zlepšili. Zase jsme se v určitých věcech posunuli a věřím, že máme na to porazit i tak silný s zkušený tým, jako je Zaragoza. Uvidíme, s čím přijedou oni. Měli teď nějaké absence, ale mají tak nabitý kádr, že každý může být nebezpečný. Podobně je tomu ale i u nás. Přál bych si stejně jako celý tým, aby nám přišli pomoci fanoušci a dodávali nám energii, abychom společně mohli zabojovat o velký úspěch pro Nymburk. Bude to opravdu velký zápas, přijedou skvělí hráči a tohle by si nikdo v Nymburce neměl nechat ujít. Věřím, že kdo se o nymburský basketbal zajímá, tak se na zápase objeví a pomůže nám. Moc se na to těším,“ přidal Gordon.

„Čeká nás náročný a důležitý týden, ale musíme to brát zápas po zápase. Teď se plně soustředíme jen na Zaragozu, což bude opravdu velký zápas proti velmi dobrému týmu. Musíme jít do zápasu stejně jako u nich. Hrát na hraně možností, držet se našich principů, snažit se s nimi držet krok a udržet si šanci na vítězství. U nich jsme tu šanci nevyužili, tak doma se to snad povede. Musíme se z toho prvního utkání poučit,” má jasno nymburský basketbalista Thomas Bell. „Ono je těžké náš styl basketbalu hrát po celých čtyřicet minut, být neustále soustředěný a neustále ve střehu. Ale jakmile proti takovému soupeři trochu polevíte v koncentraci, on toho hned využije. Musíme na ně tlačit po celý zápas. Oni jinak roztáhnou hru a využijí své dovednosti. Umí trefit i těžké střely. A také mají dobré hráče pod košem, kde to musíme ucpat. Musíme ze sebe všichni dostat to nejlepší a pokusit se je porazit,” věří v úspěch Bell.