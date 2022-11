Klassen nakonec nasbíral 9 trojek, což je maximum sezony. Jen pět hráčů v historii dalo v KNBL více trojek za zápas. Rekordem je 13 trojek Pavla Miloše. Sám Klassen pak má osobní rekord 12 trojek. Také se 35 body dostal Klassen na druhé místo v tabulce střelců za Pipese z USK.

Nymburk tak podruhé za sebou měl už v poločase na kontě 60 bodů a postupně si vytvořil náskok až 23 bodů. Jenže Brno se nevzdávalo, také trefovalo těžké střely a nadechlo se k závěrečnému náporu. Šňůrou 11:0 se na konci dostalo na dostřel čtyř bodů, ale Nymburk už si výhru pohlídal. Také 111 body vytvořil nové maximum sezony.

„Zápas se hodnotí dobře. Samozřejmě to nebylo bez chyb. Prvních pětadvacet minut bylo výborných, byla tam vidět velká koncentrace všech hráčů, kteří nastoupili. Pak jsme polevili v koncentraci, mysleli jsme si, že se to dohraje samo. Brno má ve svém středu pár dobrých hráčů, kteří nás vrátili na zem a přinutili nás ten konec odehrát naplno,” uvedl Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Budeme muset líp pracovat s informacemi, protože víme, že Mišula a Bálint jsou výborní hráči, ale jsou silní jen na jednu ruku, a i přesto je tam necháme najet, což je taktická chyba. Jinak se utkání určitě divákům líbilo. Basket se hraje pro ně. Výhra je nakonec naše a myslím si, že jsme si ji zasloužili,“ přidal Sokolovský.

„Je to pro nás velmi dobrá týmová výhra. Soupeř byl dobrý, dobře koučovaný, měli hodně fanoušků, kteří jim v závěru pomohli se dotáhnout. Ale z výhry se radujeme my,“ byl šťastný autor pětatřiceti nymburských bodů Marek Klassen. „Já si to opravdu užil. V první půli jsme se dostal do varu, spoluhráči mi pomáhali. Nebylo to jen o mě, ale o celém týmu. Hrát proti Viktorovi Půlpánovi rozhodně nebylo snadné, je to dobrý hráč, viděl jsem ho hrát za národní tým, o to více mě těší můj výkon. Na konci jsme dělali chyby, já tam také nějakou udělal. Nebyli jsme trpěliví. Ale bylo to i proto, že Brno je dobrý tým a dobře nás tlačilo. Ale pro nás to bylo jen dobře, že nás Brno takto prověřilo před zápasem v Lize mistrů, kde snad budeme také úspěšní,“ hodnotil utkání Klassen.

„Vstup do zápasu jsme měli velmi dobrý, ale už poněkolikáte přišel propad, kdy se něco stane a začneme hrát individualisticky, nakupíme chyby v obraně a pak nás to stojí nervy. Ale zvládli jsme to. Jsme rád, že jsme před Ligou mistrů vyhráli těžký zápas, i když tam od nás bylo hodně chyb. Hlavně v obraně tam byl velký problém a máme na čem pracovat,“ uvedl nymburský basketbalista Martin Kříž.

„Marek Klassen ukázal, že je extratřída. Já ho sledoval už loni v polské lize, kde byl kandidátem na MVP polské ligy a tady ukázal, že je to bombarďák. Gratuluji Nymburku a Láďovi Sokolovskému s Pavlem Budínským, kteří Nymburk probudili. My hráli v závěru vabank, povedlo se to zdramatizovat, ale výhra byla pořád daleko. My začali s moc velkým respektem, dělali jsme chyby v obraně a šedesát obdržených bodů do poločasu je hodně,“ komentoval zápas Lubomír Růžička, trenér Brna.

Basket Brno - Nymburk 104:111 (20:32, 25:31, 35:31, 24:19)

Nejvíce bodů: Chatman 26, Mišula 23, Půlpán 16, Puršl 14 - Klassen 35 (9 trojek, 8 asistencí), Watson 20, Lockett 15, Simmons 12, Palyza 11, Kříž 10, Ivanauskas 5, Tůma 3. Fauly: 26:25. TH: 29/24 - 26/22. Trojky: 8:13. Doskoky: 32:43. Ztráty: 5:17. Zisky: 13:5. Asistence: 20:21.

David Šváb