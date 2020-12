Kdy jste se poprvé zapojil do tréninku áčka?

Úplně poprvé jsem se zapojil na začátku dubna, kdy se kvůli pandemii zrušily všechny sportovní akce, a tak jsem měl tu možnost začít trénovat s nejlepším českým týmem.

Od kdy věříte, že byste se mohl po čase probojovat svým výkonem do nejlepšího českého basketbalového týmu posledních let?

Upřímně se mi o tom nikdy ani moc nezdálo. Až když mi trenéři napsali, že s nimi budu trénovat, tak teprve v tu dobu jsem si uvědomil, že je možné se tam probojovat a mít možnost změřit své síly s těmi nejlepšími hráči.

V čem je podle vás největší rozdíl mezi mládežnickým a dospěláckým basketbalem a ještě na úrovni, kterou Nymburk hraje?

Pro mě osobně je rozdíl prakticky ve všem. Tréninky v hale, ale i v posilovně jsou úplně jiné. Klade se mnohem větší důraz na detaily jak v herních situacích, tak právě i v posilovně. Hráči jsou mnohem silnější a technicky zdatnější než ti v juniorském basketbalu.

Co si myslíte, že jste tomu obětoval ze života běžného teenagera?

Především to bude asi čas s ostatními lidmi, to mi chybí nejvíc. Také je to kvůli častým dopoledním tréninkům složitější se školou, ale snažím se vše dohánět, abych nebyl příliš pozadu.

Jak těžké je skloubit vrcholový sport a studium, kde vás čeká příští rok maturita?

Ze začátku to pro mě bylo dost těžké, protože práce do školy není úplně nejméně a k tomu se ještě musíte maximálně soustředit na tréninky. Už jsem si na to ale dokázal za ten čas zvyknout a hodně mi s učením pomáhají ostatní spolužáci. Naštěstí jsem teprve ve třeťáku, a tak mě maturita čeká až za rok. Já pevně doufám, že se situace brzy uklidní a budeme moct zase chodit normálně do školy.

Je lepší prezenční nebo online výuka při zapojení do tréninků?

Při zapojení do tréninků je rozhodně lepší online výuka, protože se dá práce doplnit lépe, než kdybych byl normálně ve škole.

Může tahle vaše zkušenost s vrcholovým basketbalem nějak ovlivnit i další studium?

Momentálně je pro mě hlavní prioritou hrát profesionálně, a tak bude záležet, kde budu hrát po maturitě a podle toho se budu rozhodovat o vysoké škole. Hodně předběžný plán je jít na FTVS v Praze.

Připadáte si v šatně jako host nebo jste už trochu přivykl, že sdílíte stejný prostor s kapitánem reprezentace Hrubanem nebo hrající legendou Petrem Bendou?

Tím, že s nimi už trénuji docela dlouho, tak jsem si docela zvykl a necítím se tam jako host. V dubnu, kdy jsem s nimi začínal trénovat, jsem se pomalu bál jít i do šatny.

Dovedete si představit, že byste klidně mohl být synem Petra Bendy?

Kdybych byl jeho synem, měl bych asi k basketbalu ještě trochu blíž už od mládí. Jsem rád, že mě rodiče dali na víc sportů a mohl jsem si vyzkoušet, co mě baví nejvíc.

Máte jako nejmladší hráč v šatně nějaké „mazácké“ povinnosti?

Tím, že nás tam je víc mladých, tak naštěstí nejsem jediný, kdo dělá tuhle práci. Většinou jsou potřeba přinést na trénink nějaké pomůcky nebo dojít pro klíče od haly, ale nic hrozného to není.

Byl pro vás „vzorem“ o půl roku starší František Rylich, který se do přípravy áčka zapojil přece jen o trochu dříve?

Když jsem se dozvěděl, že Fanda bude trénovat s áčkem, tak jsem byl za něj moc rád, ale zároveň jsem mu i tak trošku záviděl, že tu možnost má. Rozhodně byl pro mě vzorem, protože jsem si uvědomil, že není nemožné se tam dostat a že když budu makat ještě o něco víc, tak se mi třeba taky takhle poštěstí.

Jste rád, že nejste sám „mladý“ v šatně?

Jsem rád, že tam nejsem jediný z juniorů. Tak nějak ze mě opadl ten stres, když jsem věděl, že tu jsou se mnou ještě kluci, které dlouho znám a jsou podobně staří. Dalo mi to takový ten pocit, že v tom nejsem sám.

Jaké jsou vaše prožitky z dosavadních ligových zápasů?

Samozřejmě jen pozitivní. Jsem rád, že mě trenér nasadil do zápasů a že jsem dostal takovou příležitost, jakou jsem dostal. Je to pro mě obrovská zkušenost dostat první minuty v dospělém basketbalu a dává mi to ještě větší motivaci se posouvat dál.

Jaký je rozdíl mezi pouhým tréninkem a zapojením do ostrého utkání?

Rozdíl je aspoň pro mě naprosto minimální. Všichni hráči hrají na tréninku jako by to byl ostrý zápas, takže to až zas tak moc velká změna není.

Zjevně se nebojíte vystřelit, když jste volný. Co vám dodává odvahu?

Největší odvahu mi dodávají trenéři z akademie, kteří mi celý život říkají, ať se nebojím vystřelit. Vždy mi říkali, že to umím, jen si to musím umět správně nastavit v hlavě a správě se rozhodnout.

Kdo je vaším největším mentorem při trénincích nebo při zápasech?

I když to bude znít trochu zvláštně, tak největším mentorem je pro mě Fanda Rylich. Vždy, když nevím nějakou akci nebo něco, tak je schopen mi poradit. Taky je to proto, že jsme skoro stejně staří. A když vidím, jak se posouvá každým tréninkem a zápasem, tak mi to dodává velkou motivaci k další práci.

Tomáš Laš

Vladimír Malinovský