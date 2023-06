Basketbalový reprezentant Martin Kříž bude pokračovat v Nymburce. S klubem, kde strávil většinu své kariéry, podepsal třicetiletý pivot smlouvu na dva roky s roční opcí. Naváže tak na dosavadních jedenáct sezon, během kterých získal s Nymburkem devět mistrovských titulů. V týmu naopak končí další čeští reprezentanti Lukáš Palyza a František Váňa.

Nymburský basketbalista Martin Kříž | Foto: Foto: T. Laš, D. Šváb

„Všichni ví, že Martin vždy nechá na hřišti srdce, které bije pro Nymburk. Jsme rádi, že jsme se s ním domluvili. I přes určitou obměnu českých hráčů si on své místo zaslouží. Všichni v klubu se chceme vrátit na vítěznou vlnu a věříme, že právě Martin bude jedním z těch hlavních hráčů, kteří budou tým táhnout nejen na hřišti, ale i mimo něj,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Sokolovský. „Martin má přesně ty vlastnosti, na jaké se náš nový trenér Francesco Tabellini dívá u posil jako první. Proto měl velký zájem o to, aby Martin zůstal. Jsme rádi, že se to povedlo,“ dodal.

Kříž přišel do Nymburka ještě jako náctiletý v roce 2011, po první sezoně zamířil na hostování do Kolína. Následně se vrátil a od té doby hraje za Nymburk deset let v řadě. V uplynulém ročníku patřil k hlavním tahounům týmu a byl i kapitánem. V průměru sbíral 8,3 bodů, 5,4 doskoků a 1,5 asistence na utkání. S týmem nakonec získal jen bronzovou medaili, což Nymburku ukončilo sérii osmnácti titulů v řadě.

„Jsem rád, že jsme se domluvili na pokračování tady, protože já chci odčinit tu poslední sezonu, která nebyla příliš vyvedená. Je to tedy pro mě motivace k tomu pracovat dál a dostat se zpět na vítěznou vlnu a vzít si titul zpět,“ řekl Kříž pro klubová média.

„S novým trenérem Tabellinim jsem mluvil krátce a myslím si, že nám to bude fungovat. Má hodně podobných myšlenek s tím, co se tady hrávalo dříve, takže věřím, že budeme úspěšní a dosáhneme našich cílů. Tím hlavním je titul. K tomu budeme hrát FIBA EuropeCup a tam se také budeme chtít dostat co nejdále a za rok se vrátit do Ligy mistrů,“ doplnil Kříž.

Rožďalovické výkony klesaly. Museli jsme postup urvat na sílu, řekl Dont

V historii odehrál více ročníků za Nymburk jen Petr Benda, která má na kontě už šestnáct sezon. Vojtěch Hruban stihl deset sezon, Ladislav Sokolovský devět a Radek Nečas osm sezon. Martin Kříž má momentálně nakročeno na čtrnáct sezon.

„Já o tom takto nepřemýšlím. Vždy, když se mě někdo zeptá, jak jsem v Nymburce dlouho, tak sám nevím. Říkám asi deset let. Ten klub mi určitě nějakým způsobem přirostl k srdci a jsem s ním nějak spjatý. A zda tu strávím třináct, čtrnáct, patnáct sezon, to nechávám otevřené, ale určitě bych se tomu nebránil,“ dodal Kříž.

Kříž by měl být opět hlavním základním stavebním kamenem nově se tvořícího českého jádra. V něm už nebudou Lukáš Palyza a František Váňa, se kterými klub dále nepočítá a mohou si hledat jiné angažmá. Stejně tak všichni dosavadní zahraniční hráči. Zatím jedinou potvrzenou posilou je Američan s českým pasem Spencer Svejcar, který strávil posledních šest let v Ústí nad Labem.

Třiatřicetiletý Palyza nejprve hrával za Nymburk v letech 2011 až 2014, následně se vrátil na konci roku 2020 z Olomoucka a patřil k nejzkušenějším hráčům v týmu. Pomohl k postupu do Final8 Ligy mistrů a získal dva ligové tituly.

Pětadvacetiletý Váňa přišel do Nymburka v létě 2011 také z Olomoucka. V první sezoně nastupoval pravidelně, ale ve finálové sérii utrpěl zranění kolena, kvůli čemuž přišel o polovinu uplynulé sezony. V její druhé půlce se do sestavy vrátil, ale výraznější pozici si nevypracoval. Celkem za Nymburk odehrál 69 ligových zápasů s průměrem pěti bodů na zápas.