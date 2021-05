Ve finále jsou neporaženi od roku 2011 už dvacet osm zápasů za sebou. Petr Benda rozšířil svou rekordní sbírku titulů na třináct. Nejužitečnějším hráčem finálové série byl zvolen Retin Obasohan.

„Tento titul je pro mě možná sladší než ty předchozí, protože sezona nebyla jednoduchá, loni se to dokonce nedohrálo, tak je to vlastně jeden titul za dva těžké roky. Kdyby se to hodnotilo na procenta, tak je tento titul o trochu výše než ostatní,“ vyprávěl po zápase kapitán nymburského mužstva Vojtěch Hruban.

Domácí Opava se v posledním utkání vydala ze všech sil. Sice nakonec prohrála o devatenáct bodů, to však nic nemění na tom, že přispěla k dobré podívané. „Bylo tam trochu více emocí. Opava do toho dávala všechno. My nehráli vůbec špatně, ale Opava se držela zuby nehty. Vždy, když jsme odskočili, tak dala těžkou trojku, ubránila, patří jim velký kredit, že měl zápas náboj a tempo. Rozhodně jsme nemohli slavit už v poločase a museli jsme si to ubojovat až do konce, což je super,“ těšilo nymburského kapitána.

Publikum v opavské hale dávalo najevo, že se jim basketbal líbí. Pochopitelně byli slyšet především domácí fanoušci . Ale ani hrstka příznivců Nymburka se nenechala zahanbit. „Atmosféra byla super. Jsem rád, že jsme finále doma i venku mohli odehrát v atmosféře, která k finále patří. Samozřejmě mohlo být ještě víc lidí a být to ještě bouřlivější, ale i tohle bylo skvělé a musíme za to být rádi. Snad už příští sezonu budeme hrát před plnými halami. I díky fanouškům to mělo náboj a bylo to jedno z těch lepších finále za poslední dobu,“ dodal Hruban.