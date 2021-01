„I když to byl můj sedmistý zápas, užil jsem si ho jako každý jiný,“ hlesl po zápase s Hradcem Králové (120:62) nymburský jubilant v počtu utkání.

I když to byl jeho sedmistý zápas v kariéře v první lize, nebral jej nijak přehnaně emotivně. „Každé utkání se snažím si užít a najít v něm pozitivum,“ uvedl Petr Benda.

V březnu mu bude devětatřicet let, ale rozhodně nepatří do starého železa. Jeho přínos pro tým je velký. A střádá další plány. „Věřím, že když mi bude držet zdraví, tak bych mohl zaútočit v počtu zápasů i na Radka Nečase,“ culil se nymburský hráč s číslem 4 na dresu.

Jenže to je ještě dlouhá cesta. Nečas má zatím náskok 203 utkání…

V Bendově jubilejním střetnutí Nymburk doslova deklasoval na své palubovce ve Sportovním centru Hradec Králové. Hosté nekladli téměř žádný odpor, byli odevzdaní. „I když jsme vyhráli tak velkým bodovým rozdílem, stále by bylo co zlepšovat. V takovém zápase, kdy v první polovině vedete o čtyřicet bodů, je těžké se soustředit. Na soupeři nebyla vidět skoro žádná snaha a to mrzí nejen mě, ale i ostatní spoluhráče. Hrát proti soupeři, který nemá snahu s námi soutěžit, není dobré a je to škoda,“ litoval po jasném vítězství dvě stě tři centimetrů vysoký pivot i jeho parťáci z týmu.

Pro nymburské mužstvo to byla generálka na středeční zápas Ligy mistrů, který český šampion sehraje na své palubovce od 18.30 hodin. „Před středečním zápasem proti Dijonu by nám více prospělo, kdyby nám soupeř více vzdoroval a my si mohli vyzkoušet nějaké akce připravené na Ligu mistrů,“ dodal Petr Benda.

Hráči s nejvíce starty v NBL

Nečas Radek (1980) 903

Machač David (1980) 828

Sokolovský Ladislav (1977) 798

Stuchlý Marek (1975) 717

Slezák Pavel (1984) 707

Benda Petr (1982) 700

Pelikán Rostislav (1978) 636

Houška Pavel (1984) 627

Beneš Pavel (1975) 612

Marko Roman (1986) 618

Vladimír Malinovský

David Šváb