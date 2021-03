Nymburk šel do zápasu s černými páskami na dresech, kterými chtěl uctít památku jedné z nejvýraznějším postav nymburského basketbalu Ladislava Kutíka. Ten v pondělí zemřel ve věku 80 let. Před úvodním rozskokem se rovněž držela minuta ticha.

A bývalému starostovi Nymburka by se zápas určitě líbil, protože oba týmy sváděly od první minuty lítou bitvu o každý míč. „Byla to velká bitva, oba týmy hrály tvrdě a naplno. Každý zápas v Lize mistrů si žije svým životem a musíte najít způsob, jak to dovést do vítězného konce, i když je tam hodně situací, kdy se vám daří a pak zas nedaří,“ vyprávěl po zápase Oren Amiel, trenér nymburského mužstva.

Nymburk si držel mírné vedení, občas odskočil i na dvouciferný rozdíl. Ale hostě se nevzdávali. „Pokaždé se dokázali vrátit do zápasu. Potvrdili, že jsou dobrý tým, dobře koučovatelný. My na ně ale byli připraveni. Nepřekvapilo nás, s jakým nasazením hráli. My se jim v tom nasazení a agresivitě dokázali vyrovnat. Musíme se ale naučit lépe zvládat situace ve vedení a nepouštět soupeře zpět,“ má jasno Amiel. „Máme tu partu skvělých hráčů, kteří se vzájemně podporují,“ těší kormidelníka Nymburka.

Hrál proti svému bývalému chlebodárci a předvedl se ve velké formě. Nymburský Retin Obasohan nastřílel jednadvacet bodů a velkou měrou se podílel na vítězství svého celku. „Byla to velká bitva od první minuty. Jsem hrdý na náš tým, protože jsme plnili náš herní plán. Cítil jsem se dobře. Trenér mi řekl do ucha, abych nebyl přemotivovaný. Já ale miluju tuhle hru a náš tým, a je jedno proti komu hrajeme, vždy jsme naplno odhodlaný vyhrát,“ uvedl po zápase Obasohan.

V těžkých chvílích to byl nejčastěji on, kdo na sebe vzal odpovědnost. Pomohli ale i spoluhráči. „Je krásné na našem týmu, že máme tolik talentovaných hráčů a vždy to na sebe vezme někdo jiný. Já mám opravdu rád tento tým. Bamberg si také zaslouží uznání, jak bojovali. Neprojdete skupinou bez porážky, pokud nemáte dobrý tým. A s námi svedli opravdu velkou bitvu,“ přidal autor jednadvaceti nymburských bodů.

První zápas se měl hrát na půdě německého týmu, kluby si však musely pořadatelství vyměnit. „Určitě je tahle výhra hodně důležitá. I když se může zdát, že Bamberg byl oslabený, tak výhra je výhra a nám to určitě pomůže do budoucna ve skupině,“ věří nymburský borec Jakub Tůma.

Ofenzivní smršť, velká bitva o každý míč. To byl úvodní zápas osmifinálové skupiny. „Věděli jsme, že je to první domácí zápas a nemůžeme si na své palubovce dovolit ztrácet body,“ měl jasno Martin Kříž, nymburský basketbalista.

Po celý zápas ale nebyl výkon jeho týmu stoprocentní. „Byly tam úseky, kdy jsme byli spokojení, ale pak se vyskytly i úseky, kdy jsme polevili a uspokojili se. Ve čtvrté čtvrtině to bylo pět minut do konce o šestnáct bodů, pak jsme ale dostali slepené trojky a koše s faulem a bylo to už jen o tři body, což se nám nemůže stávat. V takovéto soutěži, jako je Liga mistrů, se nám to může vymstít,“ varuje Kříž. „ Určitě je to cenný skalp. Naše skupina je šíleně otevřená. Myslím, že v ní může každý porazit každého a bude to boj do posledního zápasu. Všechny týmy jsou na tom srovnatelně,“ dodal Martin Kříž.

Vladimír Malinovský

David Šváb