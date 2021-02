Skončila základní část nejvyšší české ligové soutěže basketbalistů a Nymburk ji opět ovládl, už poosmnácté za sebou. Byla to však základní část, kterou si mnozí budou dlouho pamatovat. Odkládané zápasy přicházely na podzim z důvodu koronaviru jako na běžícím pásu. Přerušení základní části se nevyhnulo ani nymburskému týmu, který v polovině října musel do karantény. Padlo však do doby, kdy byla veškerá sportovní aktivita téměř na měsíc zcela umrtvena.

Základní část nejvyšší basketbalové soutěže proletěli košíkáři Nymburka s jedinou porážkou | Foto: Foto: Tomáš Laš

Z dvaadvaceti zápasů Polabané vyhráli všechny kromě jednoho. Po devadesáti třech vyhraných ligových zápasech v řadě nestačili na Folimance na USK Praha. „Nějak se to sešlo. USK bylo ve formě, my naopak ne. Ale nedělal bych z toho vědu, jednou to přijít muselo,“ nehodlal Petr Šafarčík dlouho spekulovat o utkání desátého kola z poloviny listopadu. „V kolonce proher svítí nezvyklá jednička,“ usmíval se Vojta Hruban a dodal: „Bylo to extrémně těžké období, náročné zápasy Ligy mistrů, málo zdravých hráčů na lavičce. Že na nás prohra nenechala žádné následky, se ukázalo hned v následujícím zápase proti Keravnosu.“