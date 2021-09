Opava se od začátku snažila využít problémů Nymburka na rozehrávce, kde chyběl zraněný Sterling Gibbs. Presinkem nutila domácí k chybám a budovala si náskok, který na konci první čtvrtiny narostl na 12 bodů. Nymburk se pak snažil snižovat i díky přesným střelám Lukáše Palyzy, ale Opava si držela vedení.

Ve druhé půli domácí nastartoval Vojtěch Hruban, který dal rychle 9 bodů a snížil na 53:54, ale Opava znovu odskočila. Až pět minut před koncem se povedlo srovnal Kovářovi a vzápětí Palyza trojkou přes obránce zařídil vedení. Opavu ale držel Martin Gniadek. Ten nejprve trojkou srovnal na 80:80, a když pak Hruban trestnými hody přiblížil Nymburk k výhře, dokázal Gniadek v poslední vteřině zápasu znovu srovnat, když při vyhazování z autu zbývalo na časomíře 0,6 vteřiny.

V prodloužení se skóre přelévalo a 37 vteřin před koncem poslal Opavu do vedení trojkou Radim Klečka, jenže vzápětí na druhé straně kontroval stejnou mincí Demetre Rivers. Opava měla ještě poslední útok, ale tentokrát už se Gniadek netrefil.

Nymburk zápas vyhrál, přestože měl o 15 střel méně než soupeř, jelikož Opava měla hned 25 útočných doskoků. Z toho 10 zaznamenal nejvyšší hráč ligy Mattias Markusson, který k 15 bodům přidal 19 doskoků. Nejlepším střelcem Opavy byl s 18 body Jakub Šiřina. V dresu Nymburka dal 20 bodů Palyza, 19 bodů Jerrick Harding a 18 bodů Vojtěch Hruban. Luboš Kovář měl 11 bodů a 8 doskoků.

„Jsem moc rád, že jsme si po dlouhé době mohli užít takový zápas s našimi fanoušky. Hodně nám pomohli a moc si vážíme všech, kteří přišli. Nezačali jsme dobře, hlavně v obraně jsme dělali hodně chyb a pouštěli soupeře k otevřeným střelám a útočným doskokům. Ve druhé půli jsme to zlepšili a už jsme v obraně soupeře více kontrolovali. V útoku jsme byli dost nervózní. Nakonec jsme mohli vyhrát už v normální hrací době, ale zase jsme tam udělali chybu. Museli jsme se pak rvát v prodloužení, ale jsem hrdý na to, jak tým bojoval,“ radoval se z výhry Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Byl to skvělý zápas a je třeba ocenit, co předvedla Opava, hrála výborně. S Markussonem mají velkou sílu pod košem. Zaslouží si gratulaci, jak hráli. Nepřekvapili mě, vím, čeho jsou schopni. A pokud budou hrát takto, tak mají na to odehrát zajímavá utkání ve FIBA Europe Cupu. V poločase jsme změnili myšlení. Museli jsme zařadit více soustředění a nasazení. Byly tam malé detaily v obraně. Prostě to chtělo trochu tvrdší promluvu v poločase. Těším se, že budeme mít s Opavou v sezoně více takových zápasů. Takové zápasy potřebujeme,“ má jasno Sekulič.

„Nemáme se za co stydět. Pokud jde zápas do prodloužení, je to vždycky o maličkostech, o nějakém odraženém míči nebo šťastné střele. Škoda, že jsme nebyli v poslední čtvrtině schopni něco vymyslet a dát koš. Jedenáct bodů je hrozně málo. Soupeř ukázal svou kvalitu. Harding, Palyza a Hruban nás trestali. V prodloužení je to těžké. Na konci jsme měli ještě otevřenou střelu. Škoda, to Martin většinou dává,“ litoval opavský trenér Petr Czudek. „Je to škoda, že jsme nevyužili zdravotního stavu soupeře, menší sehranosti pod novým trenérem. Naši kluci jsou dlouho pospolu, kvůli poháru jsme kádr ještě trochu posílili, máme zahraničního hráče Markussona. Můžeme říct, že je to možná i nejsilnější tým, jaký jsem v Opavě měl k dispozici. Uvidíme, na co to bude stačit. Myslím, že zápas byl užitečný pro oba soupeře. I domácí si uvědomili, že se musí mobilizovat. Oba nás čekají evropské poháry, uvidíme, na co naše síly budou stačit. Sezona začala, škoda že zápas skončil takovým výsledkem, jelo by se nám domů veseleji, kdyby to bylo o dva body pro nás,“ řekl Czudek.

Nymburk - Opava 91:89 pp

Nejvíce bodů: Palyza 20, Harding 19, Hruban 18, Kovář 11, Tůma 8, Rivers 7, Gak 5, Benda 3 - Šiřina 18, Gniadek 17, Markusson 15, Klečka 13, Zbránek 11. Fauly: 21:25. TH: 22/17 - 18/13. Trojky: 8:12. Doskoky: 53:48. Čtvrtiny: 15:27, 25:21, 25:23, 17:11 – 9:7.

David Šváb